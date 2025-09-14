Alemania gana el Eurobasket y completa su reinado dorado

Tras ganar el Mundial hace dos años, Alemania volvió a alcanzar la gloria, esta vez continental, tras llevarse el Eurobasket. Los de Álex Mumbrú derrotaron en la final a una combativa Turquía por 83-88 en un partido en el que Isaac Bonga fue el mejor de los germanos, con 20 puntos, bien acompañado de Franz Wagner (18) y de un Dennis Schröder, autor de 16 tantos (14 en la segunda mitad), que fue clave en los instantes finales. Los 28 puntos de un sensacional Alperen Sengun y los 23 de Cedi Osman resultaron insuficientes para el combinado de Ergin Ataman.

Alemania fue capaz de rehacerse de un mal inicio, en el que se vio 11 puntos por debajo en el marcador (13-2) en menos de tres minutos. Lograron la igualada con un meritorio parcial de 1-12 gracias a la inspiración de Franz Wagner y de Isaac Bonga. Se encalló en ataque el cuadro de Ergin Ataman, y los germanos cerraron el primer asalto con ventaja (22-24).

Cedi Osman estuvo muy inspirado desde el triple. / FIBA

Intratable Sengun

Pero poco tardó Alperen Sengun en echarse el equipo a las espaldas. Anotó de todos los colores, y con 35-35, lideró un parcial de 11-3 con el que Turquía se marchó al descanso seis puntos por encima (46-40). Mérito para el interior de los Houston Rockets, bien acompañado en la pintura por Adam Bona y por el acierto exterior de Cedi Osman.

Dennis Schröder tan solo fue capaz de anotar dos puntos en la primera mitad, pero se enchufó en el tercer cuarto. El equipo empezó a contar con sus puntos, mientras que Wagner y Bonga seguían ampliando su anotación (49-50).

Por aquel entonces, Ataman tuvo que volver a meter en partido a Sengun, que había cometido su tercera personal antes del descanso. Y la estrella de Turquía siguió haciendo de las suyas y mostrándose imparable. No se escondía Alemania, con un par de triples de Andreas Obst y de Johannes Thiemann (63-65).

Reacción germana

Se entró al último cuarto con ventaja mínima para los turcos (67-66). No arrancó bien Alemania el asalto final, y a cinco minutos para terminar el partido, los de Ataman mandaban por 76-71. La final fue preciosa y reñida a partes iguales, y los germanos se reconectaron al choque con dos aciertos exteriores de Obst y Bonga (76-77), recuperando la iniciativa en el electrónico.

Los últimos minutos de final fueron increíbles. Lluvia de triples, algunos inesperados como el de Daniel Theis (81-82), y la aparición final de Schröder, con dos acciones marca de la casa que colocaron a Alemania tres arriba (83-86) a falta de 19 segundos. Sengun erró un triple precipitado, y Schröder (MVP del Eurobasket) lo sentenció desde la personal para el 83-88 final.