Álvaro Benito: "La gente te acosa cuando juegas en el Real Madrid, sientes que la vida te atropella"

El título de esta serie de entrevistas, 'Segunda Vida', no hace justicia a Álvaro Benito (Salamanca, 1976). Él ha tenido al menos cuatro: prometedora estrella adolescente del Real Madrid que se retiró con 27 años con una rodilla destrozada; ídolo de masas como cantante del grupo Pignoise y, ahora, también de Chicle; entrenador de futuro en el club blanco despedido por sus críticas al primer equipo; y comentarista de éxito que heredó la silla del añorado Michael Robinson en las retransmisiones de Movistar+. Mil vidas en una que se recogen en el documental ‘Cicatrices’ de Informe+, que se estrena este lunes en la plataforma, y que repasa en conversación con este periódico, durante el FesTVal de Vitoria.

Si tuviera que presentarse a alguien que no le conoce de nada por una sola de sus profesiones, ¿cuál sería?

El pluriempleo me ha acompañado durante la última etapa de mi vida, ya bastante larga, pero yo nací futbolista. Desde que me puse en pie a pegarle patadas a un balón se vio que había algo diferente ahí, que había un talento innato, especial, que luego obviamente cultivé.

Nací futbolista, desde que me puse en pie a pegarle patadas a un balón se vio que había algo diferente ahí, un talento especial Álvaro Benito

Para quien no le viera jugar. ¿En qué futbolista actual se reconoce?

Es difícil decirlo, porque ha cambiado mucho la manera de jugar al fútbol y ahora muy pocos extremos juegan a pierna natural. Era un extremo izquierdo muy vertical, muy rápido, desequilibrante, con buen regate y disparo, pero también con una concepción colectiva del juego.

Ahora que ha pasado tanto tiempo... ¿Era mejor que Raúl y Guti, sus compañeros de quinta?

No. Ni mejor ni peor.

Eso es una evasiva.

No, diferente, de verdad. Cada uno teníamos nuestras cualidades. Haber tenido una carrera mejor que Raúl es imposible, porque ha sido uno de los tres mejores jugadores españoles de la historia. Creo que yo hubiese tenido una buena carrera, pero no me veía inferior a ninguno. Cada uno tenía sus cualidades, había espacio para los tres en aquel momento.

Álvaro Benito, durante su etapa en el Real Madrid. / ARCHIVO

¿Cómo gestionó esa transformación de ser un canterano al que no conoce casi nadie a ser una estrella emergente del Real Madrid?

Mal, porque no estás preparado para que la vida te atropelle de esa manera. Yo con 18 años empecé la carrera de Derecho y de repente ya no podía ir a la facultad, por ejemplo. Ser jugador del Madrid es... No sé cómo explicarlo... Es como si fueras una estrella de Hollywood. La gente te acosa, te condiciona la vida, es incómodo. Hay una frase que yo le he escuchado de Alejandro Sanz que me encanta: "Todo lo que te guste de la fama al principio, se te acaba pasando". Yo le dije un día a mi padre que odiaba ser famoso, hacer entrevistas, salir en la televisión... Y me contestó: "¿Tú quieres jugar en el Madrid? Pues todo eso viene junto". La vida te cambia y te tienes que adaptar a ese cambio tan drástico.

Ser jugador del Real Madrid es... No sé cómo explicarlo. La gente te acosa, te condiciona la vida, es incómodo Álvaro Benito

Y entiendo que en ese momento, con 18 o 19 años, ni se plantea que no le compensa. Simplemente se acostumbra a su burbuja.

Es que no lo percibes como una burbuja, porque es tu realidad. Es una burbuja para el que lo ve desde fuera, pero para ti es tu vida. Te tienes que adaptar a ser un personaje famoso, a que ya no puedas ir a sitios muy masificados de gente y a tener que cargar con una presión extraordinaria sobre tus hombros siendo muy joven.

¿Le gustaba su vida?

Bueno, esa parte era la que menos. La fama de jugador de Real Madrid es incómoda. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una fama cómoda. Voy a cualquier lado y puedo sufrir casos muy muy puntuales de incomodidad, pero normalmente hago mi vida sin ningún tipo de incomodidad. Te piden una foto como mucho, pero no te acosan.

De repente todo el mundo le empezaría a decir lo guapo, lo bueno y lo maravilloso que era.

En esto he tenido mucha suerte, porque he sido criado en un entorno familiar en el que nunca he sacado los pies del tiesto. Yo agradezco la adulación si es argumentada y fundada, pero no me ha hecho nunca creerme más de lo que soy. Siempre he sido muy consciente de que no gozaba de derechos adquiridos por ser futbolista. Intentaba coger lo bueno que tiene, que eran muchas cosas, y cargar con lo malo, que también era mucho. Pero mi ego nunca ha necesitado alimento. No soy de esas personas que va buscando el halago por ahí.

Álvaro Benito, en un entrenamiento con el Real Madrid. / Archivo

Ya era un jugador habitual en las alineaciones del Real Madrid y debuta con España sub’21 el 12 de noviembre del 96. El día en que todo se jodió.

En aquel momento no pensaba que se había jodido todo, ni yo ni nadie. En aquel momento pensaba que era una lesión grave y que volvería. Pero fue el principio y el fin, claramente.

Se sometió a nueve operaciones en cuatro años.

Fue una etapa muy dura, porque llegué a no poder hacer vida normal. El sueño del fútbol se me estaba escapando entre las manos sin entender muy bien todavía por qué. En esos momentos te haces muchas preguntas existenciales. Fue un proceso duro, de asumir muchas cosas, de intentar entender cosas incomprensibles y también de descubrir una fortaleza mental que no sabía que tenía.

No hay un momento en el que se diera cuenta de que era imposible, sino que va siendo un proceso. El reloj de arena se le va gastando.

Sí, obviamente, por mucha ilusión que tengas y que a veces utópicamente quieras pensar que puede realizarse, tus sensaciones son las que son, las operaciones se van sucediendo y cuando echas a correr cada vez que intentas volver, sabes lo que sientes en la rodilla. Incluso cuando ya te reincorporas y ves el jugador que eras y el jugador que eres... Te cuesta asumir que no eres ni el 50% del jugador de antes de la lesión a después de tantas operaciones. Cuando volví a jugar al fútbol lo hice en unas condiciones mucho más mermadas. La realidad era que mi rodilla no estaba capacitada para volver a jugar al fútbol.

Álvaro Benito, en un acto promocional de Movistar+. / L. Rico / Efe

¿Cuántas personas fueron desapareciendo de su alrededor en ese proceso?

Todas menos mi familia. Absolutamente todas menos mi familia.

Eso es duro.

Es la realidad y no pasa nada. Hay muchos buenos amigos que cuando la cosa empieza a ir mal sí que están, pero cada vez van quedando menos. Cuando pasa tanto tiempo, te operan tantas veces y estás tantas horas impedido en tu casa, nadie se queda. Es normal, la vida sigue para todo el mundo, la vida no te espera, sigue sin ti. Es una lección que aprendí muy joven y que acepto. No lo digo ni con malicia, ni con pena, sino que la realidad es así. Yo me alejé del entorno del fútbol, corté de raíz con mis amigos del fútbol, con mis excompañeros... Con todo.

Cuando pasa tanto tiempo, te operan tantas veces y estás tantas horas impedido en tu casa, nadie se queda. La vida sigue para todo el mundo, no te espera, sigue sin ti Álvaro Benito

Con 27 años le toca hacerse la pregunta que tantos futbolistas temen cuando se retiran: ¿Y ahora qué hago?

Fue antes incluso, yo creo que fue a los 25, cuando yo ya asumo mi retirada. Y realmente no sabía qué hacer. La música estaba empezando a florecer, pero en aquel momento todavía era un 'hobby'. Podía también retomar mi carrera de Derecho, que la dejé en tercero, pero me tomé un año para reflexionar y la música fue cobrando mucha fuerza hasta convertirse en un reto, un objetivo. Ahí me propuse dedicar unos años a intentar que la música se pudiera convertir en algo profesional.

Dentro de una carrera vital tan heterodoxa como la suya, el único topicazo que cumple es que la música fue una válvula de escape.

Se convirtió en un objetivo, pero nada me salvó de la herida del fútbol. He aprendido a convivir con esa herida, pero no la he superado. La vida tenía que seguir y yo tenía dos caminos, abrazar la autocompasión, de por qué me pasa a mí esto, que jugaba en el Madrid, pobrecito yo; o seguir con mi vida y perseguir otros objetivos. Y bueno, la música apareció con mucha fuerza. A mí me salvó seguramente de darle vueltas a la cabeza, pero no de superar lo del fútbol, ese vacío seguirá ahí. Y ahora que he vuelto a revivir aquellos momentos con el documental, he notado que la herida está ahí. Eso no cura.

He aprendido a convivir con la herida del fútbol, pero nunca la he superado. Ese vacío seguirá ahí Álvaro Benito

Los integrantes del grupo Pignoise, con el disco de oro por la venta de más de 40.000 copias de su álbum "Anunciado en televisión", en el año 2006. / KOTE RODRIGO / EFE

¿Cree que Pignoise hubiera tenido el mismo éxito si usted no hubiera sido exfutbolista?

De hecho, yo fui un lastre durante muchos años.

¿De verdad?

Para el grupo, sin duda. Acaba de sacar una canción Sergio Ramos. ¿Alguien le toma en serio? ¿A que no? Pues eso precisamente pasó conmigo al principio. Ahora la gente no se acuerda porque ha pasado mucho tiempo y hemos tenido éxito, pero al principio a mí me miraban igual que ahora a Sergio Ramos. Igual.

¿Alguien se toma en serio la canción de Sergio Ramos? Pues a mí al principio me pasó lo mismo Álvaro Benito

¿Cuál de las dos famas repentinas fue más difícil de gestionar? ¿La del Madrid o la de Pignoise?

No se pueden ni comparar. La de Pignoise es una fama normal, la del Madrid es una fama desorbitada.

Años después, Josep Pedrerol le introduce en los medios de comunicación, en ‘Punto Pelota’.

Le dije que no unas cuantas veces precisamente por el grupo, porque nos había costado mucho abrirnos camino en la música y quitarme el sambenito del "futbolista que tiene un grupo". Pero Pedrerol me insistió y un día fui y me di cuenta de que me gustaba hablar de fútbol. Empecé a repetir y me di cuenta que me llamaba mucho la atención conocer los entresijos del juego, analizar el porqué de las cosas y eso me llevó a sacarme la titulación de entrenador.

Empieza en el Madrid y va creciendo en las categorías inferiores hasta que le despiden por criticar en la Ser al equipo tras una derrota contra el Barça.

Un año antes de aquello vi que iba embalado como entrenador y me quise quitar de los medios, porque entendía que tenía que priorizar una cosa o la otra, pero en el club me instaron a que continuara. Todo el mundo sabe que soy madridista y si tengo que hacer una crítica me tomo más licencias con el Madrid porque es mi equipo, porque me duele la derrota, no porque quiera hacer sangre, al contrario. Pero bueno, se tomó la decisión de despedirme y es entendible. Yo en su momento lo entendí, lo acepté y la vida volvió a seguir su camino.

Soy madridista y si tengo que hacer una crítica me tomo más licencias con el Madrid porque es mi equipo, porque me duele la derrota, no porque quiera hacer sangre Álvaro Benito

¿Por qué no volvió a entrenar? Ofertas no le faltarían.

Tuve una de Segunda División que estuve pensando muy seriamente, pero mira, la música volvió muy fuerte y, de forma increíble, el grupo está en su mejor momento. A veces la vida te lleva por desvíos que no esperas. Fui creciendo en Movistar+ y he vuelto con fuerza a la música. Ahora mismo estoy colmado, de verdad. ¿Volvería a entrenar? Joder, si sale algo irrechazable, sí, claro. Si me llama el Espanyol, el Betis o la Real Sociedad, claro que voy, pero eso, por no decirte imposible, es altamente improbable, escogerían a 50.000 antes que a mí. Mi vida ahora mismo está muy bien encauzada, muy colmada y muy feliz.

Álvaro Benito, junto a Carlos Martínez y Jorge Valdano, durante la presentación de su documental 'Cicatrices' para Informe+. / MOVISTAR+

Ahora mismo trabaja para Movistar+, lo que le ata todos los fines de semana, tiene dos grupos de música y ha estado de gira todo el verano. ¿Usted cuándo descansa?

No descanso, no descanso... Es uno de los sacrificios que hago por mi vida, pero no descanso. Tengo muy poco tiempo para mí y para mi gente. Con la familia intentamos juntarnos los domingos, pero ahora que ha vuelto LaLiga, la mayoría de ellos no va a poder ser.

¿Le compensa?

Cuando solo me dedicaba a la música tenía muchísimo tiempo libre y practicaba mucho el hedonismo, disfrutando de los placeres de la vida. Pero ahora mismo la vida me ha llevado por este camino. Claro que me gustaría tener más días para mí, pero pongo todo en la balanza y soy un privilegiado pudiendo dedicarme a lo que me dedico, vivo cosas extraordinarias. Claro que me gustaría en verano tener dos semanas para viajar a sitios, para conocer el mundo, pero llevo dos años en los que hay mucho trabajo con la música, muchísimos conciertos, y eso hay que aprovecharlo, porque la música no va a durar eternamente. Ya llegará el año en que descansemos en verano.

Claro que me gustaría tener más días para mí, pero pongo todo en la balanza y soy un privilegiado pudiendo dedicarme a lo que me dedico, vivo cosas extraordinarias Álvaro Benito

¿Qué quiere ser de mayor?

Volvería a vivir mi vida otra vez tal y como la he vivido. Ahora que ya empiezo a mirar un poco por el retrovisor me digo, "joder, ¡qué viaje! Increíble, ¿no?". Yo he vivido siempre a tiempo presente, sin ser muy consciente de las curvas y de los desvíos que iba tomando, pero ahora miro para atrás y digo, "joder, qué experiencias tan maravillosas he tenido la fortuna de vivir".

Volvería a vivir mi vida otra vez tal y como la he vivido. Ahora que ya empiezo a mirar un poco por el retrovisor me digo, "joder, ¡qué viaje! Increíble, ¿no?" Álvaro Benito

¿Le queda algo por probar?

Lo que me queda son pequeños retos personales. Cada vez ser mejor guitarrista, hacer mejores canciones, cantar cada vez mejor, que el grupo nuevo [Chicle] pueda llegar a tener recorrido... Y luego, en el resto de disciplinas, intentar hacer cada vez mejor mi trabajo.

¿No se va a jubilar nunca, verdad?

No tiene pinta, no.

Suscríbete para seguir leyendo