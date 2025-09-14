Carreño culmina una remontada histórica y lleva a España a la Final a 8 de la Copa Davis

Parecía imposible con un 0-2 en contra, con la moral por los suelos ante Dinamarca y sin las grandes estrellas sobre la pista, pero esto es España y se necesita mucho más para enterrarla. Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño, encargado este último de firmar el milagro con un 6-2 y 6-3 ante Elmer Moller. La 'segunda categoría' del tenis español ha sido la única responsable de clasificar a la selección para la Final a 8 de la Copa Davis en un fin de semana para la historia.

Nunca antes lo había hecho la selección, pero tampoco se habían marchado de Marbella derrotados. Fue una jornada sin precedentes porque, aunque ya queda lejos, el doble español perdió su primer set. Lo que vino después no tiene descripción alguna. Primero Suiza, después Dinamarca y en las finales todo lo que tenga que venir. Este grupo sin 'estrellas' ya ha enamorado a todo un país.

El tenista asturiano llegó a estar en el top 10 del ranking de la ATP y ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no debió estar este partido demasiado lejos de lo vivido entonces. Deportivamente era 'menos' que todo aquello. Ahora bien, la obligación moral era absoluta para continuar la historia que habían inicio Jaume Munar y Pedro Martínez, y que él ahora tenía que terminar.

Primer set

Lo debía hacer contra Elmer Moller, que dio la gran sorpresa ante Munar. Un jugador experimentado de 34 años contra un joven de 22. Carreño aprovechó la inclinación moral de la pista para empezar dándose un baño de masas. De Pedro a Pablo. Un camino celestial como lo estaba siendo este domingo para el tenis español. Se dejó el español de florituras y llevó a cabo un tenis práctico y efectivo para poner el 3-0 en el marcador.

Aunque la cautela era absoluta. Porque la experiencia ya lo había demostrado en la jornada anterior y porque era un partido de muerte súbita en el que todo podía pasar. El partido se igualó, manteniendo cada uno el saque. Necesitaba Moller algo más que derechas muy profundas, le reclamó a su banquillo algo de apoyo. Parecía tener controlado su saque con 5-2, pero se desesperó con sus errores. Lo aprovechó Carreño y en la segunda bola de set remató: 6-2.

Segundo set

Ahí, en el quinto y último partido, España empezó a ganar la eliminatoria. Nunca antes lo había hecho. Dinamarca quiso cambiar de táctica, la del viejo deporte, la de las protestas y las interrupciones. Eso contra un deportista de la experiencia de Carreño y con un tenista tan joven...

Pedro Martínez fue uno de los grandes protagonistas. / EFE/Jorge Zapata

Había que seguir, no había nada hecho. Por eso Carreño siguió corriendo y corriendo, porque en cada punto podía estar la clave para culminar cuanto antes la serie. Fue a por todas las bolas, también a por las imposibles y, cuando Dinamarca comenzaba a celebrar uno de los puntos, Moller mandó la bola a la red. Ahí tuvo el asturiano tres bolas de break y cumplió a la primera. 4-2 y saque, cada vez más cerca. Se saboreaba el triunfo y mucho más cuando llegó el 5-2. Moller se dio un último juego a su favor con el 5-3, pero el final estaba escrito y lo remató el 6-3.

Final en Bolonia

Ahora sí que sí, Bolonia 2025 es una realidad. Allí esperan a España, además de la anfitriona Italia, Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa y Francia. ¿Con o sin Alcaraz y Davidovich? Gracias a un domingo histórico de Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño, los grandes héroes de la segunda ronda.