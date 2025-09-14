Munar y Martínez salvan la primera bola de partido para España

España sigue estando viva. Sufriendo, en el último set y con algún susto más del esperado, pero Jaume Munar y Pedro Martínez salvaron la primera bola de partido tras derrotar a la pareja Johannes Ingildsen/August Holmgren por 1-6, 6-3 y 6-2. Este tenía que ser el principio del camino en un domingo agónico y Marbella, pase lo que pase, se pudo llevar una victoria.

David Ferrer salió al dobles con todo. La pareja española ya contaba con experiencia tanto en el circuito ATP como también en la Copa Davis. Disputaron este 2025 la final en Río de Janeiro y llegaron a los octavos de final en Australia. También sumaron un punto muy importante en la anterior eliminatoria contra Suiza. Es decir, era la apuesta más segura para buscar el primer punto de la remontada.

Primer set

El partido ya comenzó con el viento en contra. Los daneses, de la mano de Ingildsen, mantuvieron el saque. España, al contrario. Perdió el suyo (0-2) después de que la red hiciese de todo menos ayudar, además de otros errores. Pedro Martínez tuvo mucho más acierto desde el fondo de la pista y devolvió el break. La felicidad fue efímera. A Munar le costó en una posición más adelantada, Martínez envió una bola decisiva lejos del pasillo y otra vez break, 1-3.

Dinamarca volvió a consolidar su servicio y eso a España se le volvió una auténtica odisea. La pareja escandinava estaba cerrando cualquiera espacio, en volandas con la fiesta que estaba montando su afición. Martínez se volvió a quedar corto en la red y nuevo break. Dinamarca, en apenas 25 minutos, tenía saque para ganar el primer set y lo hizo (1-6). Dio la sensación que ni Holmgren ni Ingildsen llegaron a sudar. Remontar parecía irreal.

Segundo set

La buena noticia es que la segunda manga comenzó con otro aire: 2-1. No era baladí porque a España se le había hecho un mundo conservar su servicio y ahí, mejorando por el camino otras cuestiones, tanto Munar como Martínez dieron un paso adelante. Dinamarca también lo hizo, pero las sensaciones ya eran muy distintas con respecto al final del primer set. España se dio un baño de meses con un juego en blanco para colocar el 3-2.

Los escandinavos respondieron con otro juego inmaculado y el peligro empezó a merodear el Club de Tenis Puente Romano. 30-30 con saque para Munar. A España no se le había dado bien estar bajo presión, pero el rival tenía que fallar. Cada miembro de la pareja erró y Marbella pudo volver a respirar. Tanto destensó que los locales se liberaron para jugar otro partido. Uno en el que consiguieron un break y cerraron el set por 6-3 para darse una vida extra, la última.

Tercer set

Era ahora o nunca. Quedar en las manos de Munar en el individual o despedirse a la primera de la Final a 8. España fue apagando fuegos, aprendió con el paso del partido. Si Málaga entró en efervescencia, más lo hizo el líder español. Se las prometía felices Dinamarca con un 40-0 en su saque e igualar la manga. Sin embargo, estalló es mallorquín para firmar el break. España estaba lanzada, pero también se vino abajo la pareja escandinava. Con el saque, 3-1. Parecía más cerca.

Holmgren e Ingildsen dieron señales vitales ganando su servicio. Ahora, fue Munar el que se complicó por momentos el saque con un 0-30. De ahí, al 4-2. Eso era España, un equipo impenetrable, desde fondo de pista y en la red, con cualquiera de sus jugadores. El espectáculo era absoluto y toda la afición danesa comenzó a pensar en Holger Rune después de recibir otro break en contra. Ahora toca otra batalla tras cerrar el 6-2.