El Nueces de Ronda saca un punto de su visita al AE Penya Espluges

Partido entretenido y con alternativas el que tuvo lugar este sábado en el Pabellón Municipal Nou Can Vidalet de Barcelona entre AE Penya Espluges y el Nueces de Ronda, que terminó con empate 2-2 y reparto de puntos.

El partido comenzó con el equipo local queriendo tener la posesión del balón y llevar el ritmo del partido, el Nueces de Ronda Atlético Torcal esperaba agazapado a verlas venir y salir al contragolpe. Táctica que le vino bien porque en un robo de pelota tras un mal pase de Laia Beltrán, Alejandra estuvo al acecho y lanzó un misil con su derecha que impactó en la portería defendida por Clara poniendo por delante al conjunto malagueño cuando se llevaban 2 minutos y medio de primera parte. 0-1 y tranquilidad para el conjunto visitante con tanto de Alejandra.

El conjunto malagueño tuvo unos minutos de 'jogo bonito' en el que las jugadoras se gustaban jugando. Por su parte, el Penya Esplugues tenía tímidos acercamientos que eran desbaratados por Andrea Passos. Pero instantes después llegó el empate para el conjunto local, tras una jugada de estrategia en saque de banda de Julia paz que la puso en corto para Laia Beltrán que la puso rasa al área para que Pilar Ribes desviara con un toque sutil la trayectoria del balón y despistara a Andrea Passos en lo que sería el empate a 1-1. Resultado con el que se llegó al descanso.

La segunda mitad comenzó con un disparo lateral de falta de Unami que no encontró puerta por poco. El Atlético Torcal se hizo con el control del juego y las ocasiones, mientras que Penya Esplugues lo intentaba al contragolpe sin mucho peligro. Por fin consiguió el Nueces de Ronda frutos a su dominio cuando, a falta de 5 minutos, un saque de córner de Marta Collado que puso atrás para que golpeara Alejandra y su disparo raso fue con poca fuerza pero llegó a Unami sola en el área que desvió muy ligeramente para despistar a Julia Sanz poniendo el 1-2 en el marcador.

A falta de 4 minutos la Penya decidió jugar con 5, portera jugadora, buscando el gol de la igualada y lo consiguió en un pase cruzado de Pilar Ribes, le mejor jugadora del conjunto barcelonés, que le llego sola en línea de gol a Celia Catá que solo tuvo que empujarla a gol, empate a 2 a falta de 2:48 y jarro de agua fría para un Nueces de Ronda Atlético Torcal que al igual que en la primera jornada, merecía mucho más.

El encuentro finalizó con este empate a 2 que dejó a los dos equipos insatisfechos, al equipo local por las ocasiones en los últimos minutos, y al visitante por el merecimiento en el total del partido. Ambos equipos se marchan con un punto en su casillero, igualados en la tabla clasificatoria.