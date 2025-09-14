Pedro Martínez se corona ante Rune y fuerza el quinto partido

A 10 minutos del Club de Tenis Puente Romano se encuentra la localidad de San Pedro Alcántara. Pues Marbella ya tiene como héroe a un nuevo Pedro. Se apellida Martínez, ganó esta mañana el dobles y venció a Holger Rune en más de tres horas 6-1, 4-6 y 7-6 para igualar la eliminatoria entre España y Dinamarca y llevarla al quinto partido.

La Federación sorprendió con el cambio ante el líder danés. En frío, no lo era tanto porque el mallorquín venía jugar su individual y un partido de dobles, los dos con tres sets disputados. Pues fue su compañero Pedro Martínez el que cogió el testigo para aprovechar ese buen momento individual e intentar forzar ese quinto y definitivo encuentro. Ya le ganó en Róterdam hace unos meses, ¿por qué no ahora otra vez?

Primer set

Si Rune había preparado una estrategia contra Pedro Martínez, se le cayó por completo desde el primer segundo. Había una sensación de lograr la épica. El español aprovechó ese ritmo del partido anterior. El danés lo notó restando mal, con muchos de sus golpes a la red. Hasta el 2-1 no hubo mayores sobresaltos. Solo hasta ahí porque fue el único juego que ganó el número 11 del ranking en todo el primer set.

Pedro Martínez lo aprisionó al fondo de la pista, le hizo correr de lado a lado e hizo pedazos la poderosa derecha del danés. Con tranquilidad, con pausa, sin precipitación. 3-1, 4-1. El valenciano había vuelto la pista del Club de Tenis Puente Romano completamente de pie. Un dobles espectacular y ahora un primer set que tuvo que cambiar mucho los planes en la selección de Dinamarca. 6-1 prácticamente inmaculado y un tenis de altísimo nivel.

Segundo set

Necesitaba Rune volver a coger aire. Respondió el español con otro gran juego y el escandinavo empezó a ver la montaña muy inclinada. El valenciano le rompió el saque. Rune se giró, lanzó dos bolas a la grada y Marbella se encendió. Siguió haciendo gestos, siguió mandando bolas a la red y siguió aumentando su desventaja. 3-1. No le quedaba más que sacar su orgullo. Dejó golpes buenos, pero el español estaba para mucho más.

Rompió el saque Rune para el 4-4. Ya apretaba el puño, levantaba a su afición y conectaba saques directos. Sirvió Martínez para buscar el 5-5. El danés se encontró dos oportunidades para ganar el set e hizo suya la segunda. Del 4-2 al 4-6. Ojo a las piernas porque llevaba jugando desde las 11.30 horas y esta tercera manga iba a empezar a las 15.50 horas.

Tercer set

El primer juego ya prometió un vaivén de emociones. Tuvo Rune bola para cerrar su saque, también contó el valenciano con la posibilidad del break y necesitó el danés de dos ventajas más para poner el 0-1. Se calentó el partido tras el 1-1 con protestas de los jugadores y de los capitanes. Volvía Pedro a apretar el puño, bien lo merecían sus piernas, aún capaces de correr a por las dejadas.

Cada juego era una batalla dentro de sí misma. Sin fluidez y teniendo que remontar. Parecía complicado, pero seguía el 2-2. Necesitó Rune de la asistencia médica antes del 3-3. Toda la atención estaba en el físico del danés. Podrían funcionarle las piernas a medio gas, pero la derecha... Se alternaron el virtuosismo con los errores y a Pedro Martínez le castigó esa doble falta para el 3-5. El español logró igualar un 0-30 y salvó una bola de partido.

Tie-break final

El escandinavo interrumpió el encuentro cuando su rival tenía bola de break y ni con esas frenó al valenciano. Otra vez paró Rune el partido para pedir otro tiempo médico. David Ferrer estaba tremendamente enfadado. Pedro Martínez se fue a lo que mejor sabe hacer: jugar al tenis. Del 3-5 al 5-5. De alguna manera que el físico no explica, aguantó su rival, ahora con el 5-6. O tie-break o eliminatoria para Dinamarca. Y este partido solo se podía decidir con un final dramático.

Sin piernas, era cuestión de corazón y ahí... ahí solo hubo un ganador. Le cambió el ritmo a los golpes, le hizo correr y lo batió. El español empezó a tener bolas para ganar con el 6-2. Resistió Rune con una vida más, pero España se consagró con un nuevo héroe nacional. Se llama Pedro Martínez y gracias a él habrá quinto partido.