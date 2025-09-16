La Liga Femenina Endesa regresa con novedades

La LF Endesa está de estreno. En un acto en la sede del naming sponsor, presentado por Marta Fernández y Pablo Lolaso, con la actuación musical de Moni Montes, uno de los jóvenes talentos musicales apoyado por Endesa, se presentaron las nuevas novedades de la temporada: el nuevo ‘claim’, «Nada nos detiene», un juego Fantasy de la liga con el que poder crear un equipo y competir con amigos, y el nuevo perfil de la LF Endesa en Instagram que informará de la actualidad de la competición.

Un millón de personas vieron la Copa de la Reina, el Hozono Global Jairis ganando la Copa, el Valencia Basket la Liga, Iyana Martín, mejor joven de la Euroliga, Rubén Burgos, mejor entrenador… fueron algunos de los hitos de la temporada pasada que se repasaron en el acto.

Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida), Awa Fam y Raquel Carrera (Valencia Basket), Nerea Hermosa (Casademont Zaragoza), Lou López y Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), las representantes de los cuatro equipos participantes de la Supercopa LF Endesa, definieron cómo llegan al primer torneo de la temporada con emojis y stickers, explicados por cada una de las jugadoras.

Noa Morro y Mama Dembelé (Kutxabank Araski), María Espín e Irene Lahuerta (Innova TSN Leganés), Itziar Ariztimuño y Rosó Buch (IDK Euskotren), Noelia Masía y Marina Gea (Ingeniería Ambiental CAB Estepona) subieron al escenario para explicar en un titular cómo va a ir la temporada de cada uno de los equipos.

Ainhoa López y Laura Quevedo (Spar Girona), Juana Camilión e Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), Blanca Millán y Gala Mestres (Baxi Ferrol) hicieron su equipo del nuevo Fantasy LF Endesa que se pondrá en marcha con la primera jornada de la competición.

Naia Zubiaga (Lointek Gernika), Paula Estebas y Claudia Contell (SPAR Gran Canaria), Yurena Díaz y Lucía Rodríguez (Cadí La Seu) y Zoe Hernández y Elba Garfella (Durán Maquinaria Ensino) fueron las últimas en subir al escenario, y se hicieron un ‘selfie’ para subir una ‘story’ en Instagram etiquetando a la nueva cuenta.

«. Cuando eres la mejor Liga de Europa, un producto de tanto potencial, es porque hay mucho trabajo detrás. Y las protagonistas principales son las jugadoras, con un talento incuestionable. Pero detrás están los clubes, que quieren cada año ser más exigentes y profesionales. Añado aquí a árbitros, entrenadores, patrocinadores… y si a eso le unes a la participación de Endesa tenemos una competición a la que ‘Nada nos detiene’», dijo Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto.

«El baloncesto tiene un espíritu de familia que es fundamental para nosotros. Y todos trabajan en la misma dirección. Tenemos jugadoras jóvenes de gran talento, la labor de los clubes, algunos consolidados y otros nuevos… tenemos todo para el éxito y para que nos de muchas alegrías. Estoy convencido de que la temporada de la Liga Femenina Endesa va a ser muy exitosa», añadió José Bogas, CEO de Endesa.

Además, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, abrió el acto expresando su «gratitud a la Federación y a Endesa, porque aquí tenemos un buen ejemplo de la colaboración entre lo público y lo privado. Todos somos conscientes de que el baloncesto es el deporte con mayor número de licencias femeninas, está presidido por una mujer y tiene una liga potente con un listón muy alto deportivo y de visibilidad. El baloncesto español goza de muy buena salud».