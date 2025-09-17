Ciclismo
Antiviolencia propone sancionar a 17 seguidores por los incidentes en la Vuelta con multas de hasta 4.000 euros
Estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos
EFE
La Comisión Estatal Antiviolencia a acordado proponer una multa a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la Vuelta ciclista a España que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses.
Según informa este miércoles la Comisión, estos expedientes analizados corresponden a las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, Laredo-Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, Avilés-La Farrapona, y la decimoquinta, Aveiga-Monforte de Lemos.
La Vuelta a España se vio alterada por incidentes causados por las protestas de personas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. En la undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que adelantar el final y la última jornada, en Madrid, se detuvo la carrera a 56 kilómetros para el final, entre otras.
- La vuelta al cole: estos son los mejores colegios privados, concertados y públicos de Málaga
- La avispa oriental se expande en Málaga y se notifica la presencia de la avispa asiática
- Sale a la venta la histórica finca ‘Lagar Hurtado’ en los Montes de Málaga por 14 millones para resort de lujo
- Málaga padecerá esta semana temperaturas más propias de agosto
- Este es pueblo de Málaga considerado como 'uno de los mejores del mundo para vivir
- La Romería de San Miguel de Torremolinos reunirá más de medio centenar de carretas
- Estos son los motivos por los que 'The Times' ha elegido Málaga como el lugar 'más emocionante' de España: 'Es un auténtico espectáculo
- El Ayuntamiento de Málaga se desvincula de la Torre del Puerto