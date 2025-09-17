El PSG hace una oferta para fichar ya a Alexia Putellas y Vicky López

El Barcelona corre el riesgo de perder a dos de sus grandes referentes. El PSG ha hecho una propuesta formal a Alexia Putellas para contratar a la centrocampista azulgrana y doble Balón de Oro, según avanzó Mundo Deportivo y ha podido confirmar este diario. No solo eso. El equipo parisino, en plena expansión y según ha podido saber EL PERIÓDICO, también quiere hacerse con los servicios de la delantera de 19 años Vicky López. Con todo, el cierre del mercado en la Liga F se producirá este 19 de septiembre, por lo que las negociaciones se están llevando a cabo con extrema celeridad.

El PSG está dispuesto a convencer a Alexia con un contrato por cuatro temporadas y sin tener que negociar con la entidad azulgrana, por lo que estarían dispuestos a asumir la cláusula de rescisión. Aunque la delantera de 31 años, al menos por ahora, no está dispuesta a cambiar de equipo y no ha llegado a acuerdo alguno con el conjunto francés.

Se da la circunstancia, sin embargo, que Alexia Putellas se encuentra en su último año de contrato (aunque tiene otro opcional marcado por objetivos), por lo que el Barcelona tiene que comenzar a afrontar una renovación que se prevé complicada ante los continuos recortes en las secciones.

Salario

En el Barcelona se mantienen a la expectativa ante lo que pudiera decidir Alexia, que aspira el próximo lunes, precisamente en París, a su tercer Balón de Oro, en disputa con su compañera de equipo Aitana Bonmatí, o las futbolistas del Arsenal, Mariona Caldentey o Alessia Russo. En cualquier caso, la oferta económica que tiene sobre la mesa Alexia por parte del PSG nada tiene que ver con sus actuales emolumentos en un Barça cada vez más exprimido por la normativa del 'fair play' financiero impuesta por LaLiga para el equipo masculino.

En cuanto a Vicky López, uno de los grandes valores del fútbol mundial y que fue la futbolista más joven en debutar con el Barça femenino (con 16 años, un mes y 19 días), tiene contrato con el club azulgrana hasta el 30 de junio de 2028.

El Barcelona, así, se enfrenta a graves dificultades para retener talento y seguir protegiendo un proyecto que en los últimos años ha dado numerosos éxitos a la entidad. Este verano ya se ha desprendido de Ingrid Engen (Olympique de Lyon), Fridolina Rolfö (Manchester United), Jana Fernández (London City Lionesses), Lucía Corrales (también London City), Martina Fernández (Everton), Ellie Roebuck (Aston Villa) y Bruna Vilamala (Club América).

