Rashford saca el martillo con el Barça

"Me merecía el sol". Eso decía Marcus Rashford en sus primeros días en Barcelona tras ser despreciado por el Manchester United. Aunque fue en la oscuridad de Newcastle, en una noche de fútbol-piedra, donde aquel 'wonderboy' que amagó con apagarse brilló más que nunca. Sacó el martillo Rashford por primera vez como futbolista del Barça, demostrando que puede ser igual de rotundo con la cabeza que con el pie, dentro o fuera del área. Sus dos goles en St. James Park liberaron a su equipo. Pero sobre todo a él.

Quizá una de las cosas más estimulantes de regresar a St. James Park era tener una buena excusa para ver y recordar la leyenda del colombiano Faustino Asprilla, que antes de poner su nombre a una marca de condones fue un delantero extraordinario. Aliado al rayo norirlandés Gillespie –bendita noche la que pasó Sergi Barjuan–, el Tino Asprilla, con una camiseta preciosa y gigantesca metida por dentro del pantalón, brincó y marcó tres goles al Barça de Van Gaal en el estreno del Newcastle en la Champions en septiembre de 1997. Un mes después nació Rashford. En St. James Park, claro, aún viven de los recuerdos porque en su equipo actual, por mucho que Arabia Saudí cargue barcos de dinero a su juguete de la Premier, faltan estrellas de verdad.

Pero no debía fiarse demasiado Hansi Flick, que tiró de las vacas sagradas del camerino para el estreno continental. Araujo y Lewandowski salieron del baúl, mientras Eric Garcia y Ferran Torres, pese a sus buenas prestaciones en este inicio de curso, se quedaron de inicio en el banco. La justificación del ingreso del central uruguayo junto a Cubarsí (ambos acabaron lastimados) tenía que ver con la rotunda presencia física de sus rivales y el riesgo de las montoneras, aunque no fuera titular el tallo bigotudo Woltemade, que se quedó sentado comiéndose un plátano. Araujo, tan rudo como siempre con el pie, se las tuvo que ver en las acciones a balón parado con el futbolista más alto de la Champions, un central de dos metros apellidado Burn que bien podría haber sido un actor secundario en la Lock and Stock de Guy Ritchie.

En cuanto a Lewandowski, la intención de Flick era más que clara. Ante la presión rival, debía ser quien bajara hasta una nevera al suelo, a riesgo de que le pusieran la rodilla en la espalda cuantas veces hiciera falta.

Joan Garcia, determinante

Salvó el Barça un primer cuarto de hora en que el Newcastle se le echó encima. Y cuando ya parecía que podría vivir algo más tranquilo, se encontró con que Bruno Guimarães se la jugaba a Gerard Martín y Araujo desplegando una alfombra a Elanga. Araujo no pudo seguir el ritmo del extremo, pero suspiró al ver cómo Joan Garcia, tal y como ocurriera en Vallecas, evitaba el drama. El portero sacó un pie celestial cuando Barnes se veía celebrando el 1-0.

Jules Kounde del FC Barcelona y Tino Livramento del Newcastle United compiten por el balón durante el partido de la primera jornada de la fase de la UEFA Champions League. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

No disparó el Barça entre los tres palos en el primer acto (una vez el Newcastle). Aunque poco importó que Raphinha, en la derecha como sustituto de Lamine, se viera algo desubicado. Oque De Jong condujera más de la cuenta mientras Pedri trataba de hacerse con el partido.

Al bloqueo puso remedio Rashford. En el 0-1, giró el cuello y cabeceó como los arietes ingleses de los de antes, aprovechando también que Schär había perdido su marca –el central, sustituido después, había quedado algo desorientado tras un pelotazo previo–. Y en el 0-2, Rashford tomó la frontal del área para soltar un latigazo insoportable para el portero. El Newcastle, que recortó distancias en el 90 mediante Gordon aprovechando un despiste azulgrana, ya no llegó a tiempo.

El Barça no había celebrado el gol de un inglés desde Gary Lineker en 1989. En Newcastle, recuperó ese extraño placer prohibido.