El Club de Remo Faro de Torre del Mar y su jábega viajan a Portugal

El Club de Remo Faro de Torre del Mar, impulsor de la iniciativa, llevará su emblemática barca de jábega «Ana María·, construida íntegramente en Torre del Mar, a Santa Luzia, un pintoresco pueblo pesquero del Algarve portugués con profunda tradición marinera, para participar en el I Encuentro Internacional de Remo Tradicional. La actividad, organizada conjuntamente con el club local «Maria Carolina», anfitrión del encuentro, tiene como objetivo difundir la tradición del remo malagueño y fortalecer los lazos con otras localidades que mantienen viva la práctica del remo tradicional en banco fijo, cuyos orígenes se remontan a la pesca artesanal.

Santa Luzia, conocida como la capital del pulpo de Portugal, es un pintoresco pueblo del Algarve con larga tradición marinera. Su historia pesquera se remonta al siglo XVIII y destaca por la pesca artesanal del pulpo, realizada con técnicas tradicionales como los alcatruces y covos. El club local «Maria Carolina» organiza regatas y actividades vinculadas al remo tradicional, manteniendo viva la relación entre deporte y el patrimonio marítimo, evitando que se pierdan estas tradiciones.

Durante el evento, la «Ana María» navegará por primera vez en aguas portuguesas. Las embarcaciones locales son de tipo Escaler, de cuatro remeros y timonel, presentan cierta similitud en tamaño con la chalana malagueña, lo que permitirá un intercambio de técnicas y experiencias entre los clubes.

El programa comenzará el sábado 27 de septiembre con la exposición de embarcaciones a partir de las 10:00 horas en el puerto de Santa Luzia, donde vecinos y visitantes podrán conocer la “Ana María”, construida artesanalmente por el carpintero de ribera torreño Paco Cruz y la embarcación local «Maria Carolina». A las 15:00 horas se abrirá una carpa informativa, dedicada al remo tradicional, la barca de jábega, la tradición pesquera y la carpintería de ribera, acercando la tradición marítima de Torre del Mar a la comunidad portuguesa. Asimismo, el espacio servirá para que los participantes torreños conozcan y compartan las tradiciones pesqueras y marítimas de Santa Luzia, fomentando un intercambio cultural y educativo entre ambos clubes. La jornada concluirá a las 16:00 horas con una exhibición y encuentro de embarcaciones en la ría, con intercambio práctico entre los clubes.

El domingo 28 de septiembre, a las 10:00 horas, se realizará una travesía de 7 km por el entorno (rías) del río Gilão hasta el pueblo de Cabanas, permitiendo a los jabegotes disfrutar del entorno natural y virgen, apreciando la riqueza paisajística de esta zona del Algarve. Tras el almuerzo a las 13:00 horas en Cabanas, la travesía de regreso hasta Santa Luzia se llevará a cabo a las 15:00 horas, completando un fin de semana de remo tradicional, intercambio cultural y convivencia entre los clubes. Cabanas de Tavira, por su parte, tiene sus orígenes en el siglo XVIII, cuando los pescadores construyeron cabañas de madera y junco para almacenar sus artes de pesca. La pesca del atún fue la base de su economía hasta que, a mediados del siglo XX, la pesca del pulpo impulsó su crecimiento.

Con esta iniciativa, el Club de Remo Faro de Torre del Mar refuerza su compromiso con la promoción del remo tradicional, llevando la cultura y las tradiciones marítimas de Torre del Mar y de Málaga, más allá de nuestras fronteras y fomentando el intercambio cultural y deportivo entre pueblos que mantienen viva la tradición del remo tradicional.