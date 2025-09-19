El Real Club Mediterráneo celebra este sábado la XIV Travesía a Nado Memorial Tomás García Zamudio

La XIV Travesía a Nado Memorial Tomás García Zamudio llega este sábado a las aguas de la bahía de la capital costasoleña. La prueba, que ya se ha consolidado como un evento clásico en el calendario deportivo malagueño, contará con la participación de más de 150 nadadores distribuidos en una única distancia de una de 2.500 metros.

10.30 horas

La jornada comenzará con la retirada de dorsales de 09:00 a 10:15 horas. La salida de la prueba tendrá lugar a las 10:30 horas y al término, se procederá a la entrega de medallas.

El evento cuenta con el patrocinio de los patrocinadores oficiales del Real Club Mediterráneo, AEDAS, Miranza, CaixaBank Berkshire Hathaway y BMW Automotor; y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y su Área de Deportes y Coca Cola.

Autoridades

Al acto de presentación de la prueba acudió el director del Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez; el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino; el vocal de Natación del Club, José María Villalta; la responsable de relaciones institucionales del club, Marina Caro; así como el responsable técnico de la sección.

Durante la rueda de prensa se informó al respecto de la posibilidad de inscripciones aún a través de la plataforma digital Dorsalchip así como de la normativa al respecto del uso del Neopreno para participar en la travesía en base a las normas establecidas por la FINA.