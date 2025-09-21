Primer triunfo liguero para el Nueces de Ronda (2-1)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal estrenó su casillero de victorias en un duro y sufrido partido ante Les Corts UBAE (2-1). La victoria se fraguó en una segunda mitad caracterizada por la sólidez defensiva de las costasoleñas. El pabellón Guadaljaire vibró especialmente en la segunda mitad, cuandos se iniciaban los últimos diez minutos.

Este encuentro de la Liga Iberdrola de fútbol sala femenino estaba previsto que fuese duro e igualado. Pero de inicio Les Corts ponía un puntito mas de intensidad queriendo demostrar el por qué de su buen inicio liguero, con dos victorias en dos jornadas. Las ocasiones se sucedían en las dos áreas, por lo que resultaba ser un partido entretenido y vistoso para el espectador.

En el minuto 14, la visitante Lucy estuvo a punto de romper la igualada en una gran jugada personal en la que se fue de dos defensoras y su disparo lo desvió providencialmente Valeria a córner. Los siguientes minutos fueron de dominio de Les Corts que puso el juego y las ocasiones aunque la defensa malagueña estaba bien plantada.

Aún más asfixiante fue la presión en los instantes finales de la primera parte. Pero ,a un minuto para el descanso, Alejandra robó la pelota y condujo en contragolpe para ponérsela a Guida, que disparó pero su golpeo fue repelido por Anna Muniesa. El rechace lo cazó Susi, que remató también sin acierto. No obstante, el rechace volvió a pies de Guida, que puso el 1-0.

El segundo tiempo comenzó con unos buenos minutos iniciales del Nueces de Ronda Atlético Torcal, que jugaba tranquilo con el marcador a favor y que tuvo ya de inicio varias ocasiones. Y de gran zapatazo, la canterana local Alejandra alojó el balñon en las mallas de Anna Muniesa. Faltaban 11 minutos, pero apenas dos más tarde acortó distancias Martita de lanzamiento cruzado.

Los minutos restantes fueron un ejercicio de resistencia y buen hacer defensivo por parte de las chicas de Víctor Quintero, que tiraron de oficio e hicieron una labor encomiable para que el marcador no se moviera hasta el final del partido logrando estrenar el casillero de victorias en esta temporada.