Rashford tranquiliza al Barça ante la indefinida baja de Lamine Yamal

A falta de Lamine Yamal, bueno es Marcus Rashford. La, antaño, dramática ausencia del extremo de Rocafonda, cuando se contaban los partidos que no ganaban con su ausencia, ha dejado de tener la gravedad que revestía hace unos meses. Lamine Yamal, o cualquiera de los tres titulares del año pasado –los tres están nominados para el Balón de Oro– tiene un recambio de garantías tras la adquisición de Rashford. (Ferran Torres ya lo era). Hansi Flick contempla la vida de una manera más relajada.

Tal vez le preocupe menos la visita del Getafe, que acude al segundo estadio azulgrana disfrazado de equipo europeo, con tres victorias en cuatro jornadas. Es el equipo de siempre de José Bordalás, aguerrido y competidor y que reduce los partidos a la mínima expresión por la cantidad de tiempo que se esfuerza en despilfarrar.

Hansi Flick, en la rueda de prensa del sábado, en vísperas del Barça-Getafe. / Dani Barbeito / SPO

Contar con un Rashford inspirado que ha llenado su mochila de confianza y autoestima tras el doblete de Newcastle suaviza la acumulación de ausencias que se han amontonado pronto. La de Lamine Yamal es de una dimensión temporal desconocida. Flick ya adelantó que no volvería hasta que estuviera "al 100%, no al 80%", y las características de la dolencia de pubis desdibuja los pronósticos.

Decisión con Gavi

La de Gavi parece más larga, y lo será si se conviene en las próximas horas que pase por el quirófano, así de inminente es la decisión. Pau Cubarsí, que debió ser sustituido por un dolor en la rodilla izquierda en la Champions y no se entrenó ayer sábado, posiblemente descanse ante el Getafe para evitarle un riesgo. Hay recambios (Eric, Araujo, Christensen), y el jueves (Oviedo) y el domingo (Real Sociedad) se suceden los compromisos.

Frenkie de Jong, con Fermín López y Dani Olmo (de espaldas). / Dani Barbeito / SPO

Dani Olmo, por su parte, se retuerce en el banquillo con ganas de asentarse en una titularidad aún esquiva para él. Un privilegio del que solo disfruta Pedri, el único con Joan Garcia que ha salido en las cinco fotos de las alineaciones. "Todos han de demostrar lo buenos que son, es su trabajo como futbolistas. Para mí lo más importante es el equipo y el éxito común", recordó Flick.

Rashford tranquiliza al técnico alemán ante la indefinida ausencia de Lamine Yamal. Como si fuera la de Raphinha o Lewandowski. El delantero inglés ha recalado en el Barça para relanzar su carrera, sea en Barcelona o de vuelta a Manchester si en Old Trafford regeneran su fe en el antiguo ídolo –no viejo, que apenas ha soplado 27 años– que fue.

Flick habla con Pedri en el inicio del último entrenamiento. / Dani Barbeito / SPO

Intensidad y concentración

El salto de Newcastle, compartiendo los honores del triunfo con Joan Garcia, ha reconfortado al entrenador. Era el padrino de su incorporación en el litigio paralelo con Luis Díaz (Liverpool), y Nico Williams (Athletic), inviables económicamente a la vista del nuevo descenso del límite salarial calculado por LaLiga.

"Nuestro estilo es de mucha intensidad y has de estar muy concentrado, y eso es lo que quiero ver de Rashford", dijo, dando a entender que la falta de continuidad en el rendimiento es uno de los defectos del atacante. "Cuando llegas a un nuevo club te tienes que adaptar a una nueva filosofía. Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre y voy a seguir apretándole y apoyándole al cien por cien", aseguró Flick.

