El CAB Estepona se adjudica una nueva Copa Andalucía (73-69)

Dicen que lo importante no es cómo empiezan las cosas, sino cómo acaban. Y este domingo acabó con un nuevo trofeo de campeonas de la Copa Andalucía en las vitrinas del Ingeniería Ambiental CAB Estepona. El inicio de partido no fue el mejor, pero con un espectacular último cuarto las jugadoras costasoleñas volvieron a emocionar al graderío de La Lobilla.

MVP del partido

Madison Conner se alzó con el MVP del partido gracias a sus 22 puntos para 21 créditos de valoración, si bien Meli Gretter (20), Ceci Muhate (19) y Anniina Aijanen (19) también habrían sido merecedoras de ese galardón, siendo las cuatro jugadoras que permanecieron en pista más de 30 minutos ante la falta de efectivos. El técnico Francis Tomé arrancó el partido con el mismo quinteto que propuso el jueves en Alcantarilla ante Jairis, dejando en el banco a Noelia Masiá y Marta Ortega y con las ausencias de Alma Bourgarel, Leia Dongue, Kiara Leslie y con Sika Koné pendiente de regresar de Estados Unidos tras finalizar su participación en la WNBA.

La motivación habitual de las jugadoras de Unicaja SD cuando se enfrentan al primer equipo de la provincia permitió a las cajistas comenzar el partido con ventaja. Las imprecisiones y malas decisiones hacían que solo sumara de manera fluida el cuadro esteponero a través de Conner, que asumía desde más allá del arco hasta el punto de llegar al descanso con 4/5 en triples y 14 puntos.

Igualadas al descanso

Pero el juego más coral y el buen hacer de Cesarina Capellán permitía a las de Javi Pérez marcharse a vestuarios venciendo por dos puntos (30-32), pero con una renta que siempre fue superior salvo por un arreón final de las locales. El paso por vestuario sirvió para que las jugadoras del equipo esteponero salieran más enchufadas y con el foco puesto en encontrar las ventajas, hasta el punto de dar la vuelta al marcador (37-34, min. 22).

Las visitantes no obstante volverían a ajustar su juego y no tardarían en ponerse hasta seis puntos por encima (45-51). Eso sí, en el último cuarto, Gretter demostró porqué es una de las mejores bases de la elite nacional del baloncesto femenino, sabiendo dirigir al equipo, poner pausa cuando era necesario y no solo anotando, también metiendo pases milimétricos a Muhate y Aijanen para que superaran con facilidad a sus defensoras. El CAB Estepona se convierte ahora en el club con más Copa Andalucía ganadas en la historia de la competición, contando incluso las ediciones en las que la disputaban equipos de Primera Nacional.

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 73 (15-15-19-24): Gretter (8), Conner (22), Gea (0), Muhate (17) y Aijanen (15) -quinteto inicial-, Ruiz (-), Prados (-), Masiá (8), García (-), Ortega (3) y Muñoz (-)

Unicaja Mijas 69 (18-14-23-14): Orois (8), García (16), Roters (7), Zimmerman (2) y Eke (0) -quinteto inicial-, Capellán (22), Gillén (-), Puiggros (-), Lo (8), Galerón (6), Merino (0) y Peña (-).