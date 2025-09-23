Waterpolo
La Copa Andalucía, primer gran reto del curso para el Waterpolo Málaga
El equipo masculino y el femenino tendrán que ganar este domingo para proclamarse campeones autonómicos
Ya ha comenzado el primer gran reto para el Waterpolo Málaga, en lo que a competición se refiere, con el arranque de la Copa Andalucía masculina y femenina. Un torneo que sirve de puesta a punto, para probar lo aprendido en las primeras semanas de entrenamientos y testarse de cara al inicio de la competición oficial.
La primera jornada deparó dos resultados adversos para los intereses de los conjuntos malagueños. En el cuadro masculino, cuya competición se disputa a modo de liguilla, los de Álvaro Cruz y Juanan Martín superaron al Dos Hermanas (14-9) y cayeron ante el Caballa de Ceuta (22-7), un equipo de División de Honor, dos categorías por encima de los malagueños y que milita en una de las ligas más potentes del mundo.
Aún hay opciones de meterse en la final, al tener un partido pendiente de la fase de grupos, este domingo a las 10.30 horas, en Hytasa ante el Waterpolo Sevilla.
En el cuadro femenino, la Copa Andalucía dejó solo una jornada a ida y vuelta entre los dos mejores equipos de la pasada campaña, Waterpolo Málaga y Waterpolo Dos Hermanas, venciendo las nazarenas en la primera entrega 13-8. Cinco serán los tantos a remontar en la vuelta, este domingo, también en Hytasa Sevilla, a partir de las 13.30 horas. Todo un reto.
En este primer partido oficial de la temporada, el conjunto femenino del Waterpolo Málaga aprovechó para realizar un cariñoso obsequio a su entrenadora, Sara Fernández, por su reciente éxito en el equipo técnico de la Selección Española juvenil femenina, que se proclamó campeona de Europa.
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- ¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Así es el bar 'tradicional y clandestino' del Centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: 'Son míticos
- Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’
- Vecinos en Ciudad Jardín: el ruido y el riego de un campo de fútbol, vistos para sentencia
- Málaga llevará a cabo una iniciativa ciudadana para demostrar cómo los árboles refrescan las ciudades