La Copa Andalucía, primer gran reto del curso para el Waterpolo Málaga

Ya ha comenzado el primer gran reto para el Waterpolo Málaga, en lo que a competición se refiere, con el arranque de la Copa Andalucía masculina y femenina. Un torneo que sirve de puesta a punto, para probar lo aprendido en las primeras semanas de entrenamientos y testarse de cara al inicio de la competición oficial.

La primera jornada deparó dos resultados adversos para los intereses de los conjuntos malagueños. En el cuadro masculino, cuya competición se disputa a modo de liguilla, los de Álvaro Cruz y Juanan Martín superaron al Dos Hermanas (14-9) y cayeron ante el Caballa de Ceuta (22-7), un equipo de División de Honor, dos categorías por encima de los malagueños y que milita en una de las ligas más potentes del mundo.

Aún hay opciones de meterse en la final, al tener un partido pendiente de la fase de grupos, este domingo a las 10.30 horas, en Hytasa ante el Waterpolo Sevilla.

En el cuadro femenino, la Copa Andalucía dejó solo una jornada a ida y vuelta entre los dos mejores equipos de la pasada campaña, Waterpolo Málaga y Waterpolo Dos Hermanas, venciendo las nazarenas en la primera entrega 13-8. Cinco serán los tantos a remontar en la vuelta, este domingo, también en Hytasa Sevilla, a partir de las 13.30 horas. Todo un reto.

En este primer partido oficial de la temporada, el conjunto femenino del Waterpolo Málaga aprovechó para realizar un cariñoso obsequio a su entrenadora, Sara Fernández, por su reciente éxito en el equipo técnico de la Selección Española juvenil femenina, que se proclamó campeona de Europa.