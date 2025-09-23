El Nueces de Ronda se estrena en la Copa de la Reina en Zaragoza

Sin tiempo para disfrutar bien de la victoria de la pasada jornada ante un gran Les Corts UBAE por 2-1, el Nueces de Ronda Atlético Torcal pone rumbo a Zaragoza para enfrentarse este miércoles, a las 20:15 horas, en el Pabellón La Granja de la capital maña al Entrerríos Automatización Colo Colo Zaragoza en la ronda de 1/16 de final de la Copa de la Reina.

Un rival que milita en el grupo 2 de la división de plata del fútbol sala femenino. Un rival que por segundo año consecutivo militará en esta categoría y que ha hecho fichajes interesantes como la brasileña Sarah de Oliveira, María Moreno, que procede del campeón de liga Futsi Navalcarnero y que con 20 años es uno de los grandes talentos nacionales y una exjugadora del conjunto malagueño, la japonesa Hinako Funatsuki. Hinako, conocida deportivamente como Pina, formó parte del conjunto malagueño en la temporada 21/22.

El conjunto malagueño afronta el partido con el favoritismo que le da la diferencia de categoría pero con el respeto que le merece la competición, recordando que la pasada temporada sufrió un duro revés quedando eliminadas en primera ronda por el Ceuta. Para ello, el técnico Víctor Quintero viaja con la plantilla disponible a excepción de Rim y Rebecka por asuntos personales. «Semana larga, hace poquito estábamos aquí hablando de cómo había terminado el partido de Les Corts y empezamos con un viaje largo que nos va a llevar a Aragón a jugar con Entrerríos Zaragoza que ha pasado en la copa con un rival directo que tendrá en sus aspiraciones por estar en la parte alta de la tabla. Hay que ir con la mayor de las precauciones, preparando bien el partido aunque tengamos solo dos entrenos de cara a este partido, con mucha ilusión y a ver si este año pasamos ya que el año pasado caímos en esta fase y bueno, siempre es bonito pasar».

La jugadora argentina Becha declaró en la previa que «venimos motivadas, y más que es una competición bonita de jugar, sabemos que no es fácil porque es partido único pero haber ganado en casa nos motiva y nos incentiva para ir a por la copa. Sabemos que no será fácil porque jugamos en su casa pero tenemos nuestras armas y vamos a poner todo en la pista para tener un buen resultado».