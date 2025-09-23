Presentado el XXIX Trofeo de Golf ‘Ciudad de Málaga’

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, ha presentado el XXIX Trofeo del Golf ‘Ciudad de Málaga' que se celebrará en las instalaciones deportivas del Real Guadalhorce Club de Golf. El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director del Real Guadalhorce Club de Golf, Ignacio Sánchez Montes, y el director de la Real Federación Andaluza de Golf, Miguel Navarro Álvarez, ha presentado el torneo que organiza el club y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga.

La competición tendrá lugar el fin de semana del 4 y 5 de octubre. Los organizadores esperan superar la participación del año pasado y alcanzar los 350 deportistas cada día. El precio de inscripción será de 20 euros para los socios y de 70 euros para los no socios del club.

La modalidad para este trofeo será Individual Stableford con tres categorías. Para que estas categorías sean equitativas del total de inscritos y por orden de hándicap se dividen las inscripciones en tres bloques, eso quiere decir al 33%, la bola más cerca en los hoyos pares 3: hoyo 2, 5, 11 y 17. Recibirán trofeo los tres mejores clasificados de cada categoría, así como el premio Scratch.