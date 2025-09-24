Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Dos investigados y un detenido en Pontevedra por los altercados al paso de la Vuelta

La Guardia Civil les atribuye delitos de desórdenes públicos y desacato en las protestas contra la participación del equipo Israel en la carrera ciclista

Concentraciones contra el equipo de Israel por el genocidio en Gaza durante el paso de La Vuelta por la provincia de Pontevedra

Concentraciones contra el equipo de Israel por el genocidio en Gaza durante el paso de La Vuelta por la provincia de Pontevedra / Marta G. Brea / Pablo Hernández Gamarra / Pedro Mina / EFE

Redacción

Los incidentes registrados el pasado 9 de septiembre en el municipio pontevedrés de Mos con motivo de la llegada de la Vuelta a Españase han saldado con dos personas investigadas y un detenido.

Los dos investigados tienen su residencia en Redondela y Ourense mientras que el detenido es un vecino de Arcade. Los tres rondan los 40 años de edad.

Participaban en la manifestación propalestina y contra la participación del equipo Israel en la carrera, y protagonizaron bloqueos de la calzada en el alto de San Cosme, un momento en el que, supuestamente, insultaron y mostraron una actitud hostil, además de propinar patadas y puñetazos a los agentes actuantes. Según fuentes conocedoras de las diligencias, a los tres se les acusa de cometer supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato.

La notificación de estas acusaciones a los tres se produjo se produjo en los días posteriores, no cuando ocurrieron los hechos. “Por proporcionalidad y por no acusar más incidentes”, añaden las fuentes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
  2. Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
  3. El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
  4. Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
  5. Así es el bar 'tradicional y clandestino' del Centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: 'Son míticos
  6. Detienen en Torremolinos a un sacerdote de Toledo con 'cocaína rosa
  7. Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público
  8. Descenso térmico en España: ¿llegará el frío a Málaga?

La Virgen de las Angustias recorrerá La Malagueta en procesión tras sus cultos de septiembre

La Virgen de las Angustias recorrerá La Malagueta en procesión tras sus cultos de septiembre

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

Café, plátanos, limones y huevos encabezan la subida de precio de la cesta de la compra este año

BlaBlaCar prevé 5.600 viajes en coche compartido a Málaga por la Comic Con: estos son los precios medios y los lugares de origen

BlaBlaCar prevé 5.600 viajes en coche compartido a Málaga por la Comic Con: estos son los precios medios y los lugares de origen

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Feijóo sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Cómo es posible que ninguno de los socios de Gobierno ponga fin a este disparate" | EN DIRECTO

Mar Flores responde así en ‘Late Xou’ a los rumores de su mala relación con su hijo Carlo Costanzia

Mar Flores responde así en ‘Late Xou’ a los rumores de su mala relación con su hijo Carlo Costanzia

¿Qué veían los mercantes que atracaban en la Málaga fenicia? El nuevo hallazgo en Cerro del Villar

¿Qué veían los mercantes que atracaban en la Málaga fenicia? El nuevo hallazgo en Cerro del Villar
Tracking Pixel Contents