El Nueces de Ronda Atlético Torcal se clasifica a 1/8 de final de la Copa de la Reina

El Nueces de Ronda Atlético Torcal cumplió los pronósticos y venció en su partido de 1/16 de final de la Copa de la Reina que les emparejó con el Entrerríos Automoción de Zaragoza en el Pabellón La Granja de la capital aragonesa. El equipo maño que milita en el grupo 2 de la división de plata del futsal femenino español vendió cara su derrota y luchó con fiereza para poner en aprietos al conjunto de superior categoría. Un encuentro que en juego tuvo dominado el Atlético Torcal pero no supo definir y eso le dio alas al conjunto local para no rendirse. Hubo que esperar a los últimos minutos para que las chicas de Víctor Quintero sentenciaran el encuentro.

De menos a más

El inicio del partido fue pausado, con mucho respeto entre los dos equipos y con muchas imprecisiones, el dominio del partido fue alterno sin ningún dominador claro. La primera ocasión clara corrió a cargo de Becha tras una recuperación de balón en campo rival que acabó en un disparo que se marchó ligeramente desviado de la meta maña. Instantes después en el minuto 3 llegó el primero para el conjunto malagueño tras un mal despeje de la defensa local que dejó un balón bombeado para que la cazara Alejandra empalmando un misil marca de la casa que se coló en la meta local, 0-1 y tranquilidad para el conjunto de la Costa del Sol. Poco después la tuvieron Barra en jugada personal que a punto estuvo de acabar en gol con una vaselina y Valeria con un disparo lejano que no encontró puerta por poco.

Tras el gol, las chicas de Víctor Quintero se hicieron dueñas del partido y de las ocasiones, notándose la diferencia de categoría. Fruto de ello fue el segundo gol, obra de Unami tras una jugada embarullada en el área de Entrerríos que acabo con esta empujando la pelota a meta, 0-2 y el partido iba encarrilándose para las malagueñas. En el minuto 8 llegó el tercero para las malagueñas en otro fallo defensivo que aprovechó Marta Collado para enganchar un derechazo que se coló en la meta local, 0-3 y casi sentencia a falta de algo más de 11 minutos para el descanso.

Muchas ocasiones

En el minuto 10 llego la primera ocasión clara para Entrerríos en un robo de Emma del Castillo que se marchó a portería pero su golpeo lo detuvo Valeria con facilidad. A falta de 8:15 Entrerríos acortó distancia en una jugada de Emma del Castillo que filtro un pase a línea de gol y Sarah de Oliveira mandó a gol con un toque de calidad, 1-3 que metía de nuevo al cuadro maño en el partido. Tuvo unos minutos de debilidad el Nueces de Ronda Atlético Torcal tras el gol con jugadas del equipo rival que puso en peligro la meta defendida por Valeria. A falta de 5 minutos un error de Valeria estuvo a punto de costar caro al conjunto malagueño menos mal que Andrea de Blas no estuvo acertada. En estos últimos minutos el partido estuvo más abierto, con un Entrerríos que veía posible descoser al poderoso Torcal mientras que el conjunto malagueño intentaba sentenciar el choque, pero el marcador no se movió y se llegó al descanso con el resultado favorable al Nueces de Ronda Atlético Torcal de 1-3.

Segunda parte

El segundo tiempo comenzó con el Nueces de Ronda Atlético Torcal controlando la posesión del balón y el dominio del juego y con un Entrerríos que intentaba morder en ocasiones al contragolpe. Fue un juego monótono y sin historia que intento romper en el minuto 27 Guida con un disparo que repelió bien la meta maña. La tuvo Andrea de Blas en el minuto 29 pero su disparo con intención lo desvió con maestría Valeria a córner. El equipo local se vino arriba y empezó a rondar la meta malagueña, como botón un disparo de Hannah Solsona con el que Valeria tuvo que emplearse a fondo para atajarlo. Respondió Alejandra en una jugada personal que acabó con un disparo que se marchó alto. A falta de 9 minutos podía pasar de todo y eso daba emoción al encuentro.

A falta de 7:44 un error en la salida de la meta local se convirtió en el 4º gol del Nueces de Ronda Atlético Torcal, obra de la argentina Becha, 1-4 que daba la tranquilidad y sentenciaba el partido para las malagueñas. A falta de 6 minutos la tuvo Sandra García, pero su disparo se marchó ligeramente alto. El conjunto local inició juego de 5, con portera jugadora a falta de algo más de 5 minutos para el final, buscando acortar distancias y resucitar el partido, pero el conjunto malagueño repelía los ataques maños con calidad y oficio, sin nervios.

Tuvo Entrerríos una doble ocasión primorosa empezando por un robo de balón de Emma del Castillo que disparo a posteriori teniendo que emplearse Valeria a fondo para detener la pelota, en la jugada posterior la tuvo Laura Rivera jugando de portera jugadora y su disparo golpeó en Valeria y posteriormente en el poste derecho de la meta visitante. Sufría el conjunto malagueño en los últimos minutos con el juego de 5 local. Y el asedio tuvo su fruto a falta de 2 minutos cuando Cynthia Romano cogió un rechace y mandó el balón a las mallas, 2-4 y crecían las esperanzas para las chicas de Sergio Molina. Pero instantes después Guida finiquitó el partido a falta de un minuto en jugada personal, 2-5. Y a falta de 10 segundos Unami tras un robo de balón puso el 2-6 definitivo que clasifica al cuadro malagueño para la siguiente ronda de 1/8 de final.

Ficha

Entrerríos Automatización: Leire, Sarah de Oliveira, Laura Rivera, Cynthia Romano y Pina. También jugaron Carol, Lucía, Hannah, Candela, Julia, Andrea, Marta, María Mallor, Emma del Castillo.

Nueces de Ronda Atlético Torcal: Valeria, Marta Collado, Becha, Alejandra y Guida. También jugaron Andrea Passos, Armoa, Susi, Barra, Sandra García, Unami.

Goles: 0-1 min 3 Alejandra, 0-2 min 6 Unami, 0-3 min 9 Marta Collado, 1-3 min 12 Sarah de Oliveira, 1-4 min 33 Becha, 2-4 min 38 Cynthia Romano, 2-5 min 39 Guida, 2-6 min 40 Unami.