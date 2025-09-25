Tenis
Davidovich arrasa a Ugo Carabelli en Pekín
El malagueño se impuso al argentino en dos sets con un contundente 6-1 y 6-3
EFE
El español Alejandro Davidovich Fokina (n.20 del ranking ATP) debutó con autoridad en el Abierto de China al imponerse al argentino Camilo Ugo Carabelli (n.43) por un claro 6-1 y 6-3 en poco más de una hora de juego (1h04) en la pista Lotus del complejo de Pekín.
El duelo se disputó en el turno de la tarde con un ambiente desangelado en las gradas, casi vacías, al ser las primeras rondas y un día laborable. Davidovich arrancó con un primer set casi perfecto, asegurando un 73 % de primeros saques y ganando el 81 % de puntos con su primer servicio. Rompió en dos ocasiones el saque de Ugo Carabelli, que apenas pudo mantener el suyo una vez en todo el parcial, y cerró con un contundente 6-1 en apenas media hora.
El segundo set fue más equilibrado, pero el español mantuvo la iniciativa con tres 'aces', un 77 % de primeros y gran consistencia en los intercambios, además de convertir dos de las cuatro bolas de 'break' de las que dispuso, cerrando el partido por 6-3.
En el balance global, Davidovich sumó 6 'aces', no cometió dobles faltas y ganó el 64 % de los puntos disputados (58 de 90), frente a los 32 de su rival. Ugo Carabelli, que sólo logró un 36 % de efectividad en el total de puntos, nunca encontró la manera de inquietar al malagueño.
Fue el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP, con el español adelantándose 1-0 en el cara a cara. Con esta victoria, Davidovich se instala en segunda ronda, donde se medirá al ganador del duelo entre el ruso Daniil Medvedev (n.18) y el británico Cameron Norrie (n.34).
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Así es el nuevo restaurante de Málaga que parece sacado de una calle de Japón: 'Es súper auténtico
- Disney trae a la Comic-Con de Málaga a Jared Leto
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas