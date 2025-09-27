El Atlético Torcal busca cerrar en Galicia su semana triunfal

El Nueces de Ronda Atlético Torcal se mide este domingo a las 11.00 horas a Poio Pescamar en el Pabellón de A Seca de la localidad pontevedresa culminando una semana de largos desplazamientos. El conjunto malagueño, después de su victoria ante Les Corts de la pasada jornada, tuvo que desplazarse hasta Zaragoza para su encuentro de Copa de la Reina que le enfrentó al Entrerríos Automatización de la localidad maña al que vencieron por 2-6 clasificándose para 1/8 de la competición volviendo a Málaga después del partido para hacer un par de entrenamientos. Casi sin recuperación, cruzan el país de punta a punta para enfrentarse al conjunto gallego en competición liguera. Mucho tute que hasta ahora ha sacado adelante el conjunto de Víctor Quintero.

Respecto al partido, Poio Pescamar llega en un buen momento, son segundas en la tabla después de haber vencido a dos recién ascendidos como son Ceuta y Penya Esplugues y empatar frente a Guadalcacín. Por lo que es un partido que va a exigir mucho a las malagueñas a las que puede pasarles factura los dos viajes seguidos en corto espacio de tiempo.

Las gallegas han acometido un buen mercado de fichajes en las que se han hecho con los servicios de varias internacionales como son Noelia Montoro y Debora Lavrador, ambas desde Burela, y Rafa Pato que llega desde el Pescara italiano. Desde Burela también llega Carolina Pedreira. El resto de fichajes llegan de conjuntos de la región como Zaide Pérez desde Ourense, Carolina Bravo desde Marín y Yanira Guizán desde el FC Meigas(también internacional en categorías inferiores con España). En el banquillo siguen apostando por Luis López Tulla, un técnico con experiencia en la categoría y que le da carácter competitivo al equipo.

Víctor Quintero ha contado con las mismas 11 jugadoras que disputaron la eliminatoria copera del miércoles: «Después de esta semana de tres partidos, el equipo está bastante cansado de viajar porque tuvimos un desplazamiento muy largo a Zaragoza, contentos por esta victoria. Una pena que nosotros jugáramos el miércoles porque Poio habrá tenido una o dos sesiones más para preparar el partido. Poio está encima de la tabla porque trabaja muy bien prácticamente todas las facetas, Luis controla todas las situaciones del juego: cualquier situación de estrategia o de salida de presión, saques de banda cercanos o lejanos, muy complicado plantarle cara con solo dos entrenamientos. Hemos elegido lo que creemos que va a ser más importante para el partido y trataremos de ponérselo difícil, además en su campo la gente aprieta mucho. Bueno, la verdad que vamos con dos partidos consecutivos con victorias que eso siempre da tranquilidad, sabemos que es muy difícil pero siempre hay una opción y trataremos de aprovecharla».

Por su parte, Alejandra destacó: «Esta semana llevamos una dinámica muy buena, la semana pasada ganamos en casa y en la Copa de la Reina también hemos ganado, pero también tenemos en cuenta que Poio es un equipazo. Es un equipo muy completo con mucho ritmo, pero también nosotras vamos a ir a darlo todo, a ganar y a trabajar como lo hemos hecho esta semana».

El encuentro podrá seguirse desde las 11.00 horas de este domingo en el canal de YouTube de Sinopsis Vuvuzela y podrá comentarse en las respectivas redes sociales.