CB El Palo Basket4life y Unicaja, campeones de la Supercopa N1 Masculina y Femenina, respectivamente

El CB El Palo Basket4Life se proclamó este domingo campeón de la Supercopa N1 Masculina, tras superar en la gran final al Rincón Salud 101 Torrebasket. Ambos equipos fueron los finalistas de esta competición, tras quedar en 1ª posición de sus respectivos grupos en la Liga Regular.

El pabellón de La Mosca acogió el duelo por el título. Un partido en el que empezó más acertado el equipo de Torrebasket, consiguiendo la primera ventaja 4-8. Reaccionaron pronto los paleños, que endosaron a su rival un parcial de 17-1 para darle la vuelta al marcador y conseguir una ventaja que sabrían mantener hasta el final.

Aunque los dirigidos por Balti Álvarez recortaron la diferencia en alguna fase del encuentro, 34-33 min.18, el equipo que dirige Jose Esteba se mostró superior al equipo de la Axarquía en la segunda mitad, llegando a superar la treintena de puntos en el último cuarto, cerrando finalmente el encuentro con el marcador 83-51. Hay que recordar que el CB El Palo Basket4Life consiguió en la pista el ascenso a Tercera FEB (antigua Liga EBA) la pasada temporada, pero por cuestiones económicas no pudieron certificar su ascenso en los despachos.

Realizaron la entrega de trofeos el vicepresidente 6º y Diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, el vicepresidente FAB y Delegado Provincial en Málaga, Ricardo Bandrés, Rai López y Francisco Repiso en representación de Basket4life.

Final Femenina

También en las instalaciones de La Mosca, se puso el broche de oro este domingo a la pretemporada N1 Femenina, con la disputa de la gran Final de la Supercopa Diputación de Málaga, con el partido entre CB El Palo Basket4life y el Unicaja. A juzgar por lo emocionante del duelo, la temporada en la categoría tiene pinta que será de lo más emocionante.

El partido estuvo igualado en todo momento sin que ningún equipo lograse distanciarse en el marcador. Unicaja marchaba por delante en los 2 primeros cuartos, 10-12 al término del 1º cuarto y 18-23 al descanso. Pero reaccionó el CB El Palo tras el paso por vestuarios y se llevó el parcial del 3º cuarto 14-8, para situarse por delante en el partido, 32-31. El partido se decidió en los últimos segundos, siendo el equipo de Manuel Salinas quien tenía una ventaja en el tramo final, 40-42. Lo intentó el equipo local, entrenado por Quivila en dos ataques consecutivos, pero el balón no quiso entrar en los dos lanzamientos realizados y la victoria se la llevó finalmente el Unicaja por 40-43.

Realizaron la entrega de trofeos el Vicepresidente FAB y Delegado en Málaga, Ricardo Bandrés, y el Presidente del CB El Palo, Pedro García.

El Unicaja fue el campeón femenino.1 / FAB

Cuadro de honor

Tras la disputa de la Final N1 Masculina, el cuadro de honor de la Supercopa Diputación de Málaga 2025 queda de la siguiente manera:

Tercera FEB:

Colegio El Pinar.

Hospital Ochoa CB Marbella.

N1 Masculina:

CB El Palo Basket4life.

Rincón Salud 101 Torrebasket.

N1 Femenina:

Unicaja.

CB El Palo Basket4life