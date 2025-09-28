El Costa del Sol se impone con autoridad en Porriño (17-23)

El Costa del Sol Málaga cosechó en la pista del Conservas Orbe Zendal BM Porriño su primera victoria a domicilio de la presente temporada (17-23). Es el mejor preámbulo a su debut europeo a doble partido frente al HB Dudelange luxemburgués. El inicio con altos y bajos para las de Suso Gallardo encontró este sábado un punto de inflexión, de la manera en la que doblegaron a equipo gallego.

Fue especialmente inmaculada la segunda mitad, con la que el cuadro malagueño accede a la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Gallardo tuvo como baja de última hora a la internacional lusa Joana Resende, debido a unas molestias en el cuello. De inicio, las malagueñas ya marcaban el ritmo y abrían brecha en unos cinco minutos en los que las de Ismael Martínez no encontraban portería (0-3).

Debuta Rita Campos

Isa Medeiros aparecía y ampliaba hasta el 2-5, aunque rápidamente alcanzaban las gallegas la igualdad, con Lucía Laguna a la cabeza (5-5). En las filas visitantes debutaría la portuguesa Rita Campos, ahora hasta inédita por lesión en la mano. Y aún en la recta final de la primera parte no se solventaba el duelo a favor de las costasoleñas.

Suso Gallardo detenía el juego con 6-5, en la primera ventaja local. Fue un tramo casi definitivo, porque durante más de diez minutos no sería capaz Porriño de perforar la portería rival. Sólo faltaba colmillo para golpear y solventar el partido, puesto que de hecho al descanso quedó todo por decidir, con tablas a ocho en el electrónico.

El temporal visitante que aguardaba sería antológico. Vendían los mejores minutos atrás de la temporada para las panteras, que desde ahí crecían para arrollar. Del 10-10 provisional en los primeros compases de la segunda mitad se pasó a un casi definitivo 12-19.

Espe López y Estela Doiro comandaban este ciclón, con Isa Medeiros ejecutando desde el extremo. Hubo arreón de las malagueñas para sellar un triunfo de mucho valor, con dos puntos para ascender en la clasificación, también en lo anímico. Ahora es momento de la EHF European Cup, siempre impregnada de ilusión la competición europea para el Costa del Sol Málaga.