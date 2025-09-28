De Larrea se proclama a sus 19 años MVP de la Supercopa

Se asentó el pasado curso como miembro oficial del primer equipo del Valencia Basket, lideró este verano a la selección española en su primer Eurobasket y este domingo, a sus 19 años, consiguió el primer MVP de su carrera profesional en la Supercopa Endesa. Así han sido los últimos meses de Sergio de Larrea. Además, se llevó a sus vitrinas su primer título después de superar al Unicaja en la semifinal y de protagonizar una final espectacular ante el Real Madrid.

El base de Valladolid dejó 21 puntos (9/10 en tiros libres, 3/5 en tiros de 2 y 3/3 en triples), 2 asistencias, 6 faltas recibidas, un impacto de +4 en pista y 23 de valoración. Todo ello ante la siempre defensa pegajosa de Andrés Feliz y Facundo Campazzo. Su rendimiento ante Alberto Díaz o Kendrick Perry no fue menos: 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 19 de valoración.

No obstante, su rendimiento va más allá de los números porque, con 19 años, asumió el liderazgo en los instantes finales contra el Real Madrid. Fue él quien se adueñó de los tiros libres ganadores, al que no le tembló el pulso y el que acabó siendo un factor determinante para llevar un título de Valencia. No se trata del futuro del baloncesto español, este MVP demuestra que es más que presente.

Kameron Taylor rozó el MVP

El excajista defendía ese premio individual después de haber eliminado a sus excompañeros en la primera semifinal del torneo. Precisamente, ese primer MVP llegó con la camiseta del Unicaja después de ganar la anterior edición gracias a los 22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en la espectacular final contra el Real Madrid. Ahora, con la camiseta del Valencia Basket y también ante los blancos, sumó una nueva Supercopa.

10 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias firmó ante los de Ibon Navarro. En la finalísima que le llevó al título dejó 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, un +18 sobre la pista y 22 de valoración. De hecho, en cuanto a porcentajes se tuvo que quedar bastante cerca de su compañero De Larrea. Volvió a Málaga a lo grande y se quedó a nada de hacer historia como primer jugador que gana un MVP con dos equipos diferentes. No le faltarán oportunidades.