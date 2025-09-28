El Nueces de Ronda deja escapar el triunfo en los dos últimos minutos (2-2)

Vibrante e intenso partido en el Pabellón A Seca del concello de Poio, en tierras pontevedresas, para un Nueces de Ronda Atlético Torcal al que le sobraron los dos últimos minutos. Tras dos triunfos consecutivos, en Liga ante Les Corts, y en la de Copa de la Reina de fútbol sala, ante Entrerríos Automatización, el 0-2 con el que llegó al último suspiro fue neutralizado por las gallegas para dejar en tablas este choque (2-2).

Y es que los dos largos viajes, el de la competición del KO en Zaragoza y el siguiente hasta Galicia, se hicieron notar en los dos últimos minutos. Poio llegaba al partido como segundo equipo clasificado y un conjunto hecho a medida de su entrenador, Luis López Tulla. El encuentro comenzó con mucho ritmo, con interés de Poio en llevar el control y una presión asfixiante de las malagueñas. Las jugadas y ocasiones se sucedían pero la falta de precisión y acierto evitó que llegaran las jugadas de peligro.

Toque de crack

No obstante, en el minuto 4, un pase filtrado de Susi desde el centro del campo permitió a Becha definir a a perfección y romper la igualdad inicial. Definió a la percepción con un toque de crack alojando el balón en la meta que defendía Elena. Las locales intentaron reaccionar al gol poniendo un punto más de intensidad. Tuvieron la oportunidad de empatar, pero también Barra gozó una buena ocasión para las visitantes.

Volvieron a intensificar su marcha las visitantes, con Andrea protagonista por dos veces para evitar la igualada. Y pasado el minuto 11 tuvo el Nueces de Ronda la ocasión más clara del partido, con un disparo lejano de Unami que golpeó en el poste izquierdo. El rechace llegó a Barra, que disparó, pero Elena desvió lo justo la pelota para que golpeara el palo derecho.

Poio apretaba y volvía a convertir a la guardameta Andrea en salvadora para las costasoleñas. Las de Víctor Quintero alcanzaban el tiempo de descanso por delante, si bien es cierto que el cuadro gallego mereció mejor tanteo por lo visto hasta el descanso. El segundo tiempo comenzó con el cambió en la portería del Nueces de Ronda Atlético Torcal, al situarse Valeria bajo palos. Tuvo de nuevo que sufrir por la presión de Poio que sería casi asfixiante. Sin embargo, con las locales volcadas Valeria puso el balón a Susi, que al primer toque la cambió de banda. Guida ejecutó un gran disparo cruzado que batió a Elena para mayorpesar de todo el público gallego que se congregaba en la mañana dominical para apoyar a su equipo.

Golpe anímico

Corría el minuto 27 y el 0-2 representaba un fuerte golpe anímico para las de Luis López Tulla. Poio quedó en shock sin encontrar su sitio, hasta que poco a poco retomó la posibilidad de superar a Valeria. Hubo un claro mano a mano de Chuli, si bien es cierto que la presión definitiva vendría a partir de poco más de seis minutos y con las gallegas jugando desde entonces con línea de cinco y portera jugadora. El Nueces de Ronda se defendía con uñas y dientes para conservar el resultado. Ya sólo quedaban dos minutos y apenas segundos cuando un disparo cruzado de Carolina Pedreira suponía el 1-2.

El técnico malagueño pidió inmediatamente tiempo muerto para dar instrucciones a su equipo y que no se escapara la victoria, pero a falta de un minuto una jugada embarullada acabó en un rechace que cazó de nuevo Carolina Pedreira. Fue su disparo el que ató las tablas ya definitivas. Aún quedó un minuto en el que pudo conseguir incluso la victoria Poio Pescamar, a raíz de un disparo de Ale de Paz que golpeó en el larguero.

Ficha técnica:

Poio Pescamar: 1- Elena, 3- Elia, 8- Martita, 13- Pedreira, 14- Chuli; 28- Yanira, 2- Candela, 6- Débora Lavrador, 7- Ale de Paz, 20- Noelia Montoro, 25- Carolina Bravo, 55- Zaide Pérez, 99- Rafa Pato.

Nueces de Ronda Atlético Torcal: 2- Andrea, 4- Marta Collado, 10- Alejandra, 20- Guida, 22- Unami; 1-, Valeria, 8- Becha, 11- Armoa, 12- Susi, 17- Barra, 19- Sandra García.

Goles: 0-1, min 5: Becha. 0-2, min. 27: Guida. 1-2, min. 38: Pedreira. 2-2, min. 39: Pedreira.