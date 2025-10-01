Este domingo llega la 7ª edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi

La séptima edición de la Travesía Solidaria Aliquindoi tendrá lugar este próximo domingo, 5 de octubre, en la playa de la Misericordia de Málaga capital. La prueba tiene un carácter solidario, a beneficio de Cruz Roja.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al presidente del Club Aliquindoi, Francisco Pareja; y la responsable de Acción Social de CaixaBank Andalucía, Yolanda Solero, ha presentado la prueba, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. La travesía contará con dos distancias: 1.500 y 3.000 metros, y la competición por relevos.

El número de nadadores máximo será de 150 por distancia y 10 equipos como tope en la modalidad de relevos. En esta última división, puede contar con equipos masculinos, femeninos y mixtos y habrá un solo ganador.

Respecto a los trofeos, habrá uno para el ganador por relevos; otros cuatro, para el vencedor y vencedora en categoría adaptada de cada distancia; tres primeros premios para hombres y mujeres de cada modalidad; y reconocimientos para los tres primeros hombres y mujeres socios del club de cada distancia.

La apertura para las acreditaciones y recogida de gorro, chip y número identificativo será a las 08.30 horas en la propia playa, para lo que habrá que portar el DNI. Los padres o tutores que acompañen a los menores de edad deberán firmar la autorización expresa para la realización de la prueba en el momento de la identificación. El plazo de acreditación se cerrará a las 9.30 horas. La prueba está prevista que comience a las 10:00 horas.

Por último, uno de los requisitos es que los deportistas deben nadar con el gorro de la organización y llevar el chip en el tobillo. El uso de neopreno se permitirá si la temperatura del agua es inferior a 20 grados y el nadador que lo desee podrá llevarlo, pero deberá indicarlo a la salida y no optará a premios.