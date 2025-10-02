Carranque, protagonista del primer paso europeo del Costa del Sol

La EHF European Cup entra en escena, palabras mayores. Un torneo con pedigrí para el Costa del Sol Málaga, que es uno de los trofeos que tiene en sus vitrinas. Siempre hay cosquilleo en esta competición, que vuelve a empezar de cero para las panteras. Será de una manera particular, con la eliminatoria de segunda ronda jugándose de manera íntegra en Carranque entre viernes (19:30 horas) y sábado (19:00 horas). El rival será el HB Dudelange, con tradición europea, en un enfrentamiento apoyado por Prolongo, una de las empresas del sector cárnico más antiguas del país y con origen en la provincia.

«Es una competición especial para el club y para el equipo, siempre marcada en el calendario. Ahora vienen dos partidos muy bonitos en Málaga, donde esperemos que la afición también nos esté apoyando, sabiendo que es a vida o muerte y es uno de los objetivos claros», asegura en la previa Suso Gallardo: «Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que es muy importante para el club. Conocemos la competición, llevamos mucho tiempo participando en ella. Concienciadas en hacer el trabajo, sacar la eliminatoria y seguir con esa dinámica positiva».

El formato deja poco margen de error para las malagueñas, que cuentan con la carta de Carranque. «Es un equipo joven, valiente y que vendrá sin ningún miedo a hacer su balonmano y ponernos las cosas difíciles. Más allá del rival creo que el equipo tiene que centrarse en hacer bien el trabajo desde atrás y a partir de ahí hacernos fuertes en ataque corriendo», cierra el técnico. Es el momento de Europa, donde se crece el Costa del Sol Málaga.