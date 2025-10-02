El Costa del Sol se conjura para el estreno en la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga ya cuenta las horas para su estreno esta temporada en una nueva edición de la EHF European Cup y por ese motivo este miércoles los miembros del equipos malagueño se dieron cita en la Plaza de la Constitución para un acto de unión junto a aficionados, familiares e instituciones públicas. El debut de las panteras de Suso Gallardo será este viernes 3 de octubre ante el HB Dudelange.

La Plaza de la Constitución, emplazamiento único en la ciudad junto a Calle Larios, fue el lugar escogido, como en ocasiones anteriores, por el club malagueño para hacer esta ‘quedada’ junto a su gente. El Costa del Sol organizó una Fan Zone a la que pudieron acudir los seguidores y recibir las firmas de las jugadoras malagueñas. Las de Suso gallardo estuvieron situadas en un stand, atendiendo a los aficionados, y se colocó incluso una pista improvisada para que pudiesen practicar pequeños y mayores. Junto a las panteras estuvieron muchos niños y niñas y familiares de los propios canteranos.

Además de jugadores, cuerpo técnico y la presidenta del club, Pepa Moreno, estuvieron arropando al equipo miembros de las instituciones públicas. Entre otros, se dieron cita en la Plaza de la Constitución el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, y el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega. ‘Málaga se siente pantera’ fue el lema elegido para este evento.

La temporada oficial ya comenzó hace varias semanas para el Costa del Sol, pero ahora llega el momento de volver a participar en competición europea, un éxito de este proyecto que sigue creciendo año tras año. El estreno, este viernes ante el Dudelange.