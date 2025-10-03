CAB Estepona-Spar Girona: Un debut para la historia

Málaga vive este sábado uno de los capítulos más importantes en la historia del deporte femenino local. El Ingeniería Ambiental CAB Estepona de Francis Tomé debuta, a partir de las 17.30 horas, en la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto español, siendo la primera vez que un equipo de la Costa del Sol participa en esta competición. No será un día más y mucho menos cuando el estreno es contra el Spar Girona, el último campeón de la temporada regular y equipo de Euroliga.

Estepona y su afición harán así realidad un sueño que comenzó el pasado mes de mayo, cuando superaron en la final del play off por el ascenso al Unicaja Mijas. Desde entonces, el club ha tenido que crecer a pasos agigantados y reconstruir la plantilla para competir contra las mejores. Precisamente, uno de esos grandes cambios pasa por el Pineda. Por eso, mientras culmina la reforma, el Pabellón La Lobilla será el que acoja este histórico encuentro.

Sika Koné, ya en Estepona

No ha sido una pretemporada fácil para Francis Tomé porque las jugadoras han ido llegando poco a poco al equipo, aunque siempre manteniendo un alto nivel competitivo. Sika Koné, la gran estrella del equipo, aterrizó hace solo unos días después de terminar su participación en la WNBA. No obstante, ha trabajado durante toda la semana para acoplarse al resto de sus compañeras y tener el grupo lo más compactado posible.

"Creo tener la certeza de que el equipo va a competir el sábado. El rival es muy fuerte, todos lo sabemos, pero es lo que hay en esta liga. Tenemos que estar preparadas para dar nuestra mejor versión e intentar sacar el partido en casa, que sería un lujo", aseguró el técnico malagueño. Espera contar con 10 jugadoras de la primera plantilla, aunque tendrá algunas dudas hasta el final. Alma Bourgarel es baja confirmada por lesión.

Un rival de Euroliga

En el otro lado, el todopoderoso Spar Girona. Un equipo de Euroliga que viene de ser el último campeón de la temporada regular de la LF Endesa -cayó derrotado en la semifinal contra el Casademont Zaragoza, subcampeón liguero-. Roberto Íñiguez vuelve a contar con un plantel de estrellas como Mariam Coulibaly, Arica Carter, Juste Jocyte, Lola Pendande o Carolina Guerrero al que se ha sumado en las últimas horas Laeticia Amihere para suplir la baja de Chloe Bibby, MVP de la pasada campaña.

El Spar Girona vuelve a contar con una de las mejores plantillas en España. / Spar Girona

"Es un equipo mejor que el del año pasado. Tenemos que jugar y competir. Vendrán después Valencia, Salamanca y Zaragoza. Este es el nivel. Es un equipo muy intenso, hay que intentar igualar ese nivel. Tienen jugadoras muy buenas, igual que nosotras. El partido tendrá mucho ritmo. Si igualamos, igual tenemos alguna opción de ganar", aseguró Francis Tomé.

Dónde ver por TV

Así que está todo preparado en Estepona para vivir una jornada para la historia. El partido podrá seguirse en AS TV, CanalFEB y YouTube, aunque La Lobilla promete tener un ambiente inigualable. El club solo tiene un deseo: "Espero que la gente venga a ver al CAB Estepona, no al rival que viene a visitarnos. Hemos hecho un gran esfuerzo y necesitamos que nos apoyen porque van a ser muy importantes".