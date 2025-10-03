La Diputación reconoce a cinco clubes en los Premios Cardumen Deportivo

La Diputación de Málaga entregó este viernes en Añoreta Golf los primeros Premios Cardumen Deportivo a los clubes malagueños. Unos galardones que reconocieron en esta primera edición al CAB Estepona, AMIVEL, Juventud Torremolinos CF, Ciclista Al-Ándalus y Unicaja Baloncesto.

La entrega de premios tuvo lugar ayer viernes en Añoreta Golf con la presencia del presidente de la Diputación, Francisco Salado, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiañez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas; el concejal de Deportes de Antequera y diputado provincial, Juan Rosas; la concejala de Estepona y diputada provincial, Salomé Hidalgo, y el concejal de Deportes de Cártama, Juan Antonio Vargas, además de responsables y deportistas de los clubes premiados. El evento fue presentado por el periodista Daniel Marín.

Francisco Salado, presidente de la Diputación, resaltó la importante apuesta por el deporte de la Diputación a través de Málaga Compite, iniciativa que nació en 2019 como un programa de patrocinios publicitarios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y contribuir a convertirlos en transmisores de valores educativos, especialmente, entre los más jóvenes.

Más adelante, el programa incorporó también a los deportistas individuales, y a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia, que engloba todo el trabajo de la Diputación y Turismo Costa del Sol y a todo el deporte malagueño, desde la base hasta la élite.

A través de Málaga Compite, la Diputación ha apoyado a los grandes clubes la de la provincia (Unicaja Baloncesto, Málaga Club de Fútbol y Balonmano Costa del Sol) y también se han transferido, a través de subvenciones directas o líneas de ayudas, cerca de 650.000 euros a clubes de primera y segunda división. Además, se han destinado 400.000 euros a los clubes de categorías inferiores para sufragar sus gastos corrientes.

«Desde esta institución apoyamos a los clubes grandes, los medianos y los pequeños, porque todos sois el reflejo de la constancia y de la transmisión de los buenos valores en el deporte», apuntó Salado.

A estos incentivos se unen ahora estos premios que, bajo el nombre de Cardumen, que significa «banco de peces», reconocen la unión, la esencia de un equipo. «Esta historia no va de boquerones que nadan solos», expresó Salado, que recordó que los deportistas individuales tuvieron su reconocimiento en febrero con los Premios ‘Profeta en tu tierra’.

Los Premios Cardumen Deportivo cuentan con cinco categorías: Premio a la Temporada más Exitosa (CAB Estepona), Premio Superación (AMIVEL), Premio Valores en el Deporte (Cluc Ciclista Al-Ánddalus), Premio Hazaña Deportiva (Juventud Torremolnios) y Premio Trayectoria (Unicaja Baloncesto).