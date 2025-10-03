Nace el proyecto AD Future2Day en Rincón de la Victoria

Llega a Rincón de la Victoria el nuevo proyecto AD Future2Day, un paso decisivo y necesario en el apoyo a los deportistas locales. Esta nueva asociación deportiva tiene como objetivo formar a chicos y chicas de entre 18 y 25 años, no sólo en el aspecto técnico del baloncesto, sino también en su desarrollo académico y personal.

Respaldado por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria junto al Club Baloncesto Rincón de la Victoria (CBRV), quiere ofrecer un entorno de formación integral en el que se combinan entrenamientos de alto nivel con becas que facilitan la conciliación entre estudios y deporte.

El sello distintivo de AD Future2Day es su apuesta por equilibrar el rendimiento deportivo con la formación académica. Los jugadores cuentan con entrenadores titulados, tutores y psicólogo deportivo, que acompañan su progreso en la cancha y en las aulas. Además, el programa fomenta valores como disciplina, respeto y superación personal, e impulsa la participación en proyectos sociales que fortalecen el vínculo con la comunidad.

Los jugadores estarán becados deportivamente y, por otro lado, el proyecto también ofrece becas formativas para aquellos jugadores de entre 18 y 25 años que cumplan los requisitos. Para sufragar los gastos derivados de estas becas la Asociación Deportiva se muestra abierta a recibir la colaboración de mecenas que crean en el proyecto.

Temporada 2025/26

Esta temporada comenzamos con dos equipos: uno masculino y otro femenino que competirán en la Liga Provincial malagueña. Este domingo comienza la andadura el equipo masculino en el Colegio Los Olivos a las 18.30 horas.

Con esta iniciativa, Rincón de la Victoria no sólo refuerza su compromiso con el deporte base y se consolida como referente comarcal en baloncesto, sino que también se posiciona como motor de desarrollo deportivo y social para su juventud. El lema "Tu esfuerzo de hoy, tu futuro de mañana" refleja la filosofía de AD Future2Day: invitar a los jóvenes a apostar por su crecimiento integral y aprovechar las oportunidades que ofrece esta propuesta.

La nueva directiva de Future2Day quiere agradecer el ejemplo e inspiración que ha supuesto Basket4Life, de los que aprendieron mucho en sus años en Rincón de la Victoria.