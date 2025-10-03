El Nueces de Ronda Atlético Torcal recibe en Casabermeja al STV Roldán

El Nueces de Ronda Atlético Torcal ha elegido Casabermeja para que sea la sede de su primer partido televisado por Teledeporte. Este sábado, a las 11.00 horas, el conjunto malagueño recibirá en el Pabellón Municipal al STV Roldán, vigente subcampeón de la Liga Iberdrola, en un partido interesante que medirá el buen momento de forma que atraviesan los dos equipos.

El conjunto de Víctor Quintero llega al partido después de una larga semana que empezó con victoria en su viaje a Zaragoza para la Copa de la Reina y un 2-2 en su posterior visita a Pontevedra en Liga contra Poio Pescamar. El equipo malagueño ha podido volver esta semana a su rutina habitual de entrenamientos y también ha podido participar en actos de promoción y divulgación del deporte femenino como la visita al CEIP San Sebastián de Casabermeja.

El vigente subcampeón de Liga STV Roldán llega al partido en sexta posición de la tabla con 7 puntos y después de vencer en la última jornada de liga a Burela por 4-0. El conjunto murciano ha decidido mantener el plantel que ha llevado al club a conseguir su éxito liguero y ha acometido solamente dos fichajes que llegan del mismo equipo,el LBTL Futsal Alcantarilla, como son María Valverde y Eva González. Eva González se enfrenta al club que la dio a conocer y espera volver a disfrutar esta temporada después de la grave lesión que tuvo la pasada campaña y que le imposibilitó disputar los enfrentamientos contra su exequipo.

Análisis

Para este partido, Víctor Quintero cuenta con todas las jugadoras a excepción de Rebecka, y en sus declaraciones para la previa anunció: "Esta semana jugamos en un horario especial. Al final, Teledeporte hace que cambien algunas de las rutinas, jugamos por la mañana, 11.00 horas, contra Roldán. El año pasado tuvo unos resultados excepcionales, muy bien trabajado por Killian, con muy buenos refuerzos. Quizás los dos primeros partidos no han empezado como les hubiera gustado, pero han retomado la senda de la victoria. Espero que sea un partido muy difícil. Nosotras estamos jugando a un muy buen nivel, pero ya se sabe estos equipos con tanto talento son muy complicados. Esperamos llegar al final del partido en esa horquilla que nos lleva a poder conseguir puntos y dedicarle a la afición de Casabermeja, que será la primera vez que jugamos allí en Primera División, que disfruten, que vean un espectáculo bonito y por qué no, que les podamos dedicar una victoria".