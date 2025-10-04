El Costa del Sol sella el pase a la tercera ronda de la EHF European Cup

El Costa del Sol Málaga volvió a mostrar esa versión sólida y superior para rubricar una eliminatoria sobresaliente y acceder a la tercera ronda de la EHF European Cup. La próxima semana conocerá a su siguiente rival, en un enfrentamiento ya fechado para noviembre. La vuelta fue un calco del primer partido, con las panteras arrollando al HB Dudelange (37-11), 25-79 en el global. Descansaron Espe López y Rocío Campigli para lo que viene en una tarde inolvidable para varios nombres, que se bautizaron en esta competición con tanto duende en la ciudad.

La salida ya era apabullante, con la primera línea local encontrando vías de fuga y repartiéndose los tantos. En un pestañeo, 10-3. Lo paraba el conjunto luxemburgués, aunque no servía de mucho. Martina Villalva, una de las debutantes, anotaba su primer gol con el primer equipo. Seguidamente hacía lo propio Lucía Jiménez, a la que cogía el testigo María Ocaña (se estrenaba en el División de Honor). Carranque era una fiesta celebrando con las canteranas. Al descanso, un contundente 24-5.

No hubo mucha más historia porque además Alice Fernandes y Merche Castellanos sumaban paradas en la portería. Maider Barros y Joana Resende llenaban el zurrón y recibían confianza mientras Suso Gallardo repartía esfuerzos. Al final, 37-11. Billete para el siguiente escalón para las panteras, con la EHF European Cup como gran objetivo. Ahora toca cambiar de paradigma y con esta inercia afrontar una semana de aúpa en la Liga Guerreras Iberdrola. El miércoles, en casa, está la visita del Atticgo BM Elche. Balonmano de quilates para continuar la cuesta arriba para el Costa del Sol Málaga.