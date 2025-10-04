Balonmano
El Costa del Sol sella el pase a la tercera ronda de la EHF European Cup
Las de Suso Gallardo apabullaron al HB Dudelange en ambos partidos en Carranque y avanzan en competición europea
La Opinión
El Costa del Sol Málaga volvió a mostrar esa versión sólida y superior para rubricar una eliminatoria sobresaliente y acceder a la tercera ronda de la EHF European Cup. La próxima semana conocerá a su siguiente rival, en un enfrentamiento ya fechado para noviembre. La vuelta fue un calco del primer partido, con las panteras arrollando al HB Dudelange (37-11), 25-79 en el global. Descansaron Espe López y Rocío Campigli para lo que viene en una tarde inolvidable para varios nombres, que se bautizaron en esta competición con tanto duende en la ciudad.
La salida ya era apabullante, con la primera línea local encontrando vías de fuga y repartiéndose los tantos. En un pestañeo, 10-3. Lo paraba el conjunto luxemburgués, aunque no servía de mucho. Martina Villalva, una de las debutantes, anotaba su primer gol con el primer equipo. Seguidamente hacía lo propio Lucía Jiménez, a la que cogía el testigo María Ocaña (se estrenaba en el División de Honor). Carranque era una fiesta celebrando con las canteranas. Al descanso, un contundente 24-5.
No hubo mucha más historia porque además Alice Fernandes y Merche Castellanos sumaban paradas en la portería. Maider Barros y Joana Resende llenaban el zurrón y recibían confianza mientras Suso Gallardo repartía esfuerzos. Al final, 37-11. Billete para el siguiente escalón para las panteras, con la EHF European Cup como gran objetivo. Ahora toca cambiar de paradigma y con esta inercia afrontar una semana de aúpa en la Liga Guerreras Iberdrola. El miércoles, en casa, está la visita del Atticgo BM Elche. Balonmano de quilates para continuar la cuesta arriba para el Costa del Sol Málaga.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- DAZN llega con novedades a la Liga Endesa
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- Día Mundial del Docente: un acuerdo histórico dignifica la profesión docente en Andalucía
- El paraíso del queso está en Málaga: Teba acoge este fin de semana la Feria del Queso Artesano, con las 50 mejores queserías de la provincia