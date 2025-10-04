El Costa del Sol sentencia la eliminatoria ante el Dudelange en la ida en Carranque (14-42)

El Costa del Sol se dio un baño de confianza este viernes en su estreno en Europa en esta temporada. Victoria para sentenciar el pase a la tercera ronda de la EHF European Cup, queda un trámite fechado para este sábado también en Carranque. Se impuso con mucha holgura el Costa del Sol Málaga al HB Dudelange (14-42) en la ida en un partido resuelto desde el inicio. 60 minutos para continuar creciendo en sensaciones y para repartir protagonismo antes de una semana de máxima exigencia en la Liga Guerreras Iberdrola.

Eliminatoria resuelta

En un pestañeo estaban las panteras ya con una brecha amplia en el marcador en un pabellón que se animaba con el paso de los minutos (2-7). Se repartían los goles y sólo hacía que crecer el colchón de las malagueñas, que jugaban a su antojo sobre las tablas del Pérez Canca. Rocío Campigli ponía el 5-15 para marcar más distancia. Al descanso se llegaba con un amplio 7-20, ahora con Nayra Solís ejecutando desde el extremo.

Carranque, parte 2

Ahora eran Maider Barros y Nicxon Clabel las que aparecían para continuar abriendo la tijera. Suso Gallardo rotaba y se producía el debut continental, también en partido oficial, para la canterana Lucía Jiménez. Le faltaba a la coína la guinda del gol. Minutos de alegría y júbilo en Carranque en un triunfo muy holgado para dejar encarrilado el billete a la tercera ronda de la EHF European Cup. Este sábado resta un trámite, una oportunidad para continuar subiendo peldaños como grupo para el Costa del Sol Málaga.