El Nueces de Ronda cede en casa ante el STV Roldán (0-2)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal no pudo encontrar la victoria ante STV Roldán en el Pabellón Municipal de Casabermeja en un encuentro rápido, intenso y vibrante, de esos que hacen a un espectador aficionarse al fútbol sala femenino (0-2).

Primera parte

El encuentro comenzó con un STV Roldán tomando la iniciativa y con ocasiones nada más empezar. A esto respondió Sandra García con un disparo lejano que se fue ligeramente alto. Fueron unos primeros minutos bastante intensos y con Roldán yendo a por el partido y avasallando a las jugadoras locales con una presión asfixiante que complicaba mucho la salida de balón de las chicas de Víctor Quintero.

Tanto era el dominio de Roldán que era cuestión de tiempo que el tanto llegara, y eso sucedió en un contragolpe en el minuto 15 que condujo Maite Mateo que levantó la pelota ante la salida de Valeria, que llegó a tocar el balón pero sin evitar que se colara en la meta local, 0-1 a falta de poco más de 5 minutos para el descanso. Pero ahí no acabó la cosa porque en la jugada posterior una pérdida de Unami la aprovechó Rocío para plantarse ante Valeria y batirla por bajo para poner el 0-2 en el marcador, minuto fatídico para el Nueces de Ronda Atlético Torcal que echaba por tierra todo el esfuerzo anterior.

Segunda parte

El segundo tiempo comenzó con ataque del Nueces de Ronda Atlético Torcal. El encuentro no decaía en ritmo y las ocasiones se sucedían, como una jugada personal de Alejandra que se fue de su defensora y su disparo lo desvió Cristina. Poco a poco, el cuadro malagueño se hizo con las riendas del partido y buscaba acortar distancias para poder entrar de lleno en el encuentro. A falta de 4:30 el Nueces de Ronda Atlético Torcal dispuso de juego de 5 con portera-jugadora, buscando el gol a la desesperada.

El final del partido fue frenético con un ir y venir de ocasiones en ambas porterías que de manera indescriptible no se tradujo en goles. La tuvo a falta de 2:48 Unami en un fuerte disparo raso que desvió a duras penas Cristina. A falta de 1:35, una buena jugada de equipo del conjunto malagueño acabó en un mano a mano de Guida con Cristina que puso el cuerpo la arquera visitante para desbaratar la ocasión del cuadro local.

Final del encuentro con un 0-2 que refleja el puntito por encima de calidad del equipo murciano respecto a un Nueces de Ronda Atlético Torcal que nunca dio el partido por perdido.