Balonmano
El Costa del Sol espera rival para la tercera ronda de la EHF European Cup
El equipo malagueño conocerá este martes, a partir de las 11.00 horas, a su próximo emparejamiento, ya sin restricciones geográficas en el sorteo para las 'panteras'
La Opinión
El Costa del Sol Málaga se clasificó de manera holgada para la tercera ronda de la EHF European Cup después de superar al HB Dudelange el pasado fin de semana en un enfrentamiento que se disputó de manera íntegra en Carranque. Ahora le espera una nueva eliminatoria después de colarse entre los 32 mejores del torneo. Este mismo martes conocerá su siguiente rival en un sorteo que se realizará en Viena a las 11.00 horas y que se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de ‘Home of Handball’.
Las malagueñas parten en el bombo dos y sus posibles rivales son los siguientes: ŽRK Split 2010 (CRO), Hazena Kynzvart (CZE), Mecalia Atlético Guardés (ESP), Replasa Beti-Onak (ESP), A.C. PAOK (GRE), Haukar (ISL), Handball Erice SSD ARL (ITA), Jomi Salerno (ITA), HC Gjorche Petrov-WHC AD Skopje (MKD), Cabooter Fortes Venlo (NED), Westfriesland SEW (NED), KPR Gminy Kobierzyce (POL), Madeira Andebol SAD (POR), ZORK Bor (SRB), MSK IUVENTA Michalovce (SVK) o Bursa Büyüksehir BSK (TUR).
En busca de los octavos de final
No habrá protección por países, por lo que el equipo de Suso Gallardo puede quedar emparejado con los dos españoles del bombo uno. Sólo hay una limitación y que es el ZORK Bor serbio no podrá medirse al KHF Istogu kosovar. La ida de la tercera ronda está fechada para el 8/9 de noviembre y la vuelta para el 15/16 del mismo mes. Los ganadores tendrán el billete para el Last 16, el nuevo reto del Costa del Sol Málaga en la EHF European Cup.
