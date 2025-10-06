La UEFA autoriza a regañadientes que el Villarreal-Barça de Liga se juegue en Miami

La UEFA ha autorizado que el Barça-Villarreal de la 17ª jornada de LaLiga se dispute en Miami. En un comunicado centrado en remarcar "su oposición a que los partidos de las ligas nacionales se disputen en el extranjero", el organismo europeo anuncia que ha aceptado "de manera excepcional" la solicitud, ante la falta de una normativa clara por parte de la FIFA.

El anuncio se produce días después de que Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, visitara el palco de Montjuïc en el Barça-PSG. Una cita en la que Joan Laporta fue también invitado a la asamblea de esta semana de la ECA, la patronal de clubes europeos que preside Nasser Al Khelaifi, también máximo mandatario del PSG, y que tiene una entente comercial con la UEFA.

A falta del OK de la FIFA

La celebración del partido en Miami, el 20 o 21 de diciembre, quedará ahora a expensas de que la federación estadounidense, la CONCACAF y la FIFA den su visto bueno, como partes implicadas. LaLiga, impulsora del partido a instancias de los dos clubes, contaba con que el trámite más complicado podía ser el de la UEFA, ahora ya superado.

Imagen de un Villarreal-Barça. / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

La UEFA, que también ha aceptado la solicitud de que el Milan-Como de la Serie A de febrero se juegue en Perth (Australia) asegura que la deslocalización de partidos de ligas domésticas tiene "la falta generalizada de apoyo que ya habían manifestado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas".

"No debe considerarse un precedente"

El comunicado es tan duro con este traslado al extranjero de partidos nacionales que incluso recoge declaraciones de Ceferin al respecto: "Los partidos de liga deben jugarse en casa; cualquier otra cosa privaría de sus derechos a los fieles aficionados que acuden a los partidos y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones. Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones".

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se disputen, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente", añade el presidente de la UEFA, en un comunicado en el que la institución asegura que "contribuirá activamente al trabajo que está llevando a cabo la FIFA para garantizar que las futuras normas defiendan la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales".

De hecho, el único argumento sobre el que la UEFA sostiene las autorizaciones excepcionales para el Villarreal-Barça y el Milan-Como es que "el marco normativo pertinente de la FIFA —actualmente en revisión— no es lo suficientemente claro y detallado".

La UEFA, de este modo, desoye la solicitud expresa que le realizó el Real Madrid de que impidiera la celebración del Barça-Villarreal en Miami. Un requerimento que el club blanco también elevó a la FIFA, después que la RFEF, que era el primer filtro, diera su visto bueno a una propuesta que lleva años en los planes de Javier Tebas y que había sido siempre bloqueada por Luis Rubiales, durante sus años al frente de la Federación.