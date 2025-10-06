Victoria de Carolina Navarro en el FIP Bronze Almeirim

La jugadora malagueña, con Mónica Gómez como compañera, logró este pasado fin de semana ganar el Torneo FIP Bronze Almeirim en Portugal. A sus 49 años y a solo tres meses de consumar su retirada, la jugadora de pádel costasoleña ha sido capaz de levantar un nuevo título, después de 4 partidos en solo 30 horas.

En la finalísima, el resultado para Carol y su compañera fue de 6-3 y 6-2 ante la pareja portuguesa Silva y Marques Fernandes.