La Generali Maratón de Málaga 2025 llega con nuevo récord de participación

El ayuntamiento de Málaga acogió este martes la presentación oficial de la próxima edición del Generali Maratón de Málaga 2025, una cita que se consolida como uno de los maratones más atractivos y con mayor proyección internacional. En el acto se han desvelado importantes novedades que dejan entrever que será una edición espectacular.

La presentación contó con destacadas personalidades del ámbito institucional, deportivo y empresarial. Allí estuvieron presentes Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, junto a Borja Vivas, concejal delegado de Deporte. También los patrocinadores, entre los que destacó, Sara Mirete, directora de Comunicación de Generali España, además de Pablo López-Barajas, director de Atresmedia Eventos, organizadora de la prueba. No falló a su cita Abel Antón, que de nuevo será, junto a Martín Fiz, uno de los embajadores de la prueba.

Francisco de la Torre iniciaba la presentación asegurando el éxito de la 15ª edición, gracias al compromiso de todas las partes involucradas, tanto públicas como privadas. El alcalde comentaba en su intervención declarando «para nosotros es una carrera que nos da imagen de ciudad deportiva, ciudad abierta al deporte y ciudad abierta al mundo, esa es la realidad».

Nuevo récord de participación

La organización confirmó que el Generali Maratón de Málaga 2025 ya ha superado la histórica cifra de 17.000 corredores alcanzada en la edición anterior, demostrando el atractivo de la ciudad como destino de running de primer nivel.

Pablo López-Barajas, como director de Atresmedia eventos, hizo un recorrido a lo largo de los últimos 10 años de la prueba, mostrando el espectacular crecimiento que ha experimentado. Pablo indicaba: «Ahora mismo estamos creciendo un 42% en total, hablando de corredores. Ahora estamos por encima de 17.500, la estimación es cerrar 11.500 de Maratón, 11.000 de media Maratón, para un total de 22.500 corredores».

Señal internacional para la retransmisión

Como gran novedad para esta edición, se anunció un acuerdo para la retransmisión en directo de la prueba. Gracias a esta cobertura sin precedentes que alcanza más de 217 territorios y 1.500 millones de espectadores potenciales, el Generali Maratón de Málaga se erige en un escaparate global, consolidando su posición como un evento deportivo de primer orden.

Otra de las grandes claves de esta edición es la adaptación del recorrido al récord de participación. Aunque el trazado completo se desvelará en los próximos días, la organización confirmó que los cambios en el circuito que se están trabajando con los técnicos de las áreas competentes buscan un objetivo primordial: garantizar la máxima comodidad y fluidez para cada uno de los miles de corredores y el menor impacto posible en el normal funcionamiento de la ciudad. El nuevo recorrido está siendo diseñado para que la experiencia sea inmejorable, facilitando la carrera a este volumen histórico de atletas.

También se desveló el nuevo diseño de la camiseta oficial para 2025, una prenda técnica de alta calidad y diseño innovador. La camiseta, que ya se ha convertido en objeto de deseo para los corredores, rinde homenaje a los elementos icónicos de la Costa del Sol.

Sara Mirete, directora de Comunicación de Generali España, analizó: «Una maratón representa muy bien los valores de Generali. Es casi como la vida, hablamos de superación, hablamos de constancia, hablamos de etapas más duras, hablamos de etapas un poco menos duras. Hemos visto cruzar la meta a gente de todas las edades, de todas las condiciones. Unos van más rápido, otros van más despacio, pero, al final, yo creo que eso es lo bonito de una prueba como esta».

Por su parte, el gran embajador de la prueba, Abel Antón, puso en valor el gran recorrido que ha tenido la prueba, llegando a convertirse en una prueba de referencia a nivel internacional. «Esta maratón va a ser una de las mejores maratones de España y de Europa también, porque ya es referente en Europa, gracias a todos los corredores internacionales que vienen a disfrutar con nosotros».