El Haukar islandés, rival del Costa del Sol en la EHF European Cup

El Haukar será el rival del Costa del Sol Málaga en la tercera ronda de la EHF European Cup. Así lo definió el sorteo que se realizó en la mañana de este martes en Viena en la sede de la European Handball Federation (EHF). Salvo cambio futuro, la ida se celebrará en Carranque el fin de semana del 8/9 de noviembre y la vuelta en el Ithrottamidstod Hauka Asvellir el 15/16 de ese mes. Será justo antes del parón internacional por la disputa del Campeonato del Mundo una eliminatoria en la que estará en juego el pase al Last 16.

Suso Gallardo, precavido

«Eliminatoria complicada, es uno de los siete rivales que entraban en esta ronda. Un equipo que el año pasado llegó a cuartos, que dio un grandísimo nivel. Es un viaje duro, nos toca jugar otra vez la vuelta en Islandia», valora Suso Gallardo: «Llevan mucho tiempo juntas, han tenido pocos cambios, y hace que jueguen de memoria. Físicamente, serán muy fuertes y nos pondrán las cosas muy complicadas».

Regreso a Islandia

Islandia es un país conocido para el conjunto malagueño, que ya en la pasada edición se enfrentó al Valur, que lo eliminó en octavos de final y, a la postre, terminó campeón. El Haukar, otro clásico islandés, ha comenzado la competición nacional con dos victorias, un empate y una derrota, lo que le coloca en la actualidad en sexto lugar. En el torneo continental aún no se estrenó porque formaba parte de la nómina de siete clubes que entraban directamente en la tercera ronda.

Las «panteras» tendrán que reubicar en el calendario los partidos ante el KH-7 BM Granollers y el Grafometal La Rioja de la Liga Guerreras Iberdrola. Un mes vista para un nuevo reto europeo para el Costa del Sol Málaga.