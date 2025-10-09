Las 24 Horas Náuticas ‘Trofeo Costa del Sol-Senda Azul’, a punto

El Puerto Deportivo de Benalmádena se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro de la vela de crucero andaluza con la celebración de las 24 Horas Náuticas ‘Trofeo Costa del Sol-Senda Azul’. La competición, que tendrá lugar este sábado 11 y el domingo 12 de octubre, reunirá a algunas de las mejores embarcaciones de la clase ORC, así como a numerosos participantes en la categoría Libre, procedentes de diferentes puntos del litoral andaluz y nacional.

Organizada por el Club Náutico Marítimo de Benalmádena, en colaboración con el Puerto Deportivo y el apoyo institucional de la Diputación de Málaga, a través de su programa Senda Azul, esta regata se ha consolidado como una de las pruebas clásicas del calendario náutico del sur de España. El evento combina exigencia deportiva, pasión por el mar y el atractivo de una ciudad que vive volcada en su entorno marítimo.

En palabras del edil responsable del Puerto Deportivo, José Luis Bergillos, la celebración de esta regata «es un verdadero orgullo para Benalmádena, una ciudad que siempre ha tenido una estrecha relación con el mar Mediterráneo y que, gracias a eventos como este, reafirma su posición como referente del deporte náutico en la provincia y en toda Andalucía».

Bergillos destacó además la importancia de este tipo de competiciones, no solo por su valor deportivo, sino también por el impacto positivo que generan en el municipio: «Las 24 Horas Náuticas no solo promueven la vela y el respeto por el mar, sino que también dinamizan la economía local y refuerzan nuestra imagen como destino turístico de calidad. Queremos que todos los regatistas se sientan como en casa, y que disfruten no solo del mar, sino también del entorno, la gastronomía y la hospitalidad de Benalmádena».

El edil también ha querido felicitar públicamente al Club Náutico Marítimo de Benalmádena por su «compromiso constante con el desarrollo de la vela y su excelente labor organizativa», así como agradecer a todas las instituciones, empresas y voluntarios «que hacen posible esta regata año tras año».

Todo preparado

La actividad comenzará hoy mismo, viernes 10 de octubre, con la apertura de la Oficina de Regatas y el registro de participantes. El sábado por la mañana tendrá lugar el tradicional desayuno de bienvenida y la reunión de patrones, antes de la salida de la primera prueba, prevista para las 12:00 horas.

La segunda prueba se disputará el domingo a las 9:00, y a las 14:00 horas se celebrará la entrega de trofeos y el cóctel de clausura del evento.

Desde la organización se espera una elevada participación y buenas condiciones meteorológicas para un fin de semana que volverá a convertir a Benalmádena en capital nacional de la vela de crucero.