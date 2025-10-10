El CAB Estepona busca en Lugo su primer éxito liguero

Estrenar su casillero de victorias en la elite del baloncesto femenino español. Ese es el objetivo del CAB Estepona este sábado, a las 19:15 horas, en el Pazo dos Deportes de Lugo. El equipo esteponero se traslada a tierras gallegas en busca de conquistar un pabellón en el que nunca ha jugado y con la intención de sumar su primer triunfo en LF Endesa. El equipo podrá contar con las diez jugadoras de la primera plantilla, mientras Alma Bourgarel continúa con su proceso de recuperación.

Los inicios no son sencillos y tanto el conjunto de la Costa del Sol como el lucense pueden dar fe de ello después de medirse en el arranque liguero ante dos conjuntos de Euroliga como Spar Girona y Casademont Zaragoza, contra los que no pudieron dar la sorpresa.

Rival ¿directo?

El cuadro entrenado por Suso Garrido salvó la categoría la pasada campaña con un balance de 11 victorias y 19 derrotas. Continúan en plantilla Lydia Gimoi, Elba Garfella y Jessica Fequiere, mientras que han incorporado a siete jugadoras, seis de ellas nacidas entre 2001 y 2004, lo que muestra la idea de plantilla sobre la que han trabajado en verano.

Alicia Flórez, Giomi e Imani Tate -las tres únicas que disputaron más de 30 minutos- fueron las máximas anotadoras ante el conjunto aragonés, partido para el que Zoe Hernández fue baja.

Francis Tomé no quiere errores

Antes de viajar a Lugo, Francis Tomé, el técnico del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, habló sobre la semana de trabajo y cómo afronta su equipo el desplazamiento. El entrenador malagueño destacó que, tras una pretemporada marcada por las lesiones, por fin pudo «entrenar con el equipo al completo», algo que servirá para seguir afianzando conceptos -sobre todo tras la llegada a una semana de comenzar la competición de Maddie Garrick y Sika Koné- en un grupo que «todavía está de pretemporada».

«Ellas querrán perder el menor número de partidos en casa y pensarán que este no se les puede escapar en la búsqueda de su objetivo», advertía Tomé sobre un Durán Maquinaria Ensino que tiene «jugadoras con bastante experiencia en la liga y otras que son una apuesta», un perfil «similar» al del cuadro esteponero según el técnico costasoleño, que espera regresar con la primera victoria de la historia en LF Endesa, tras disputar el encuentro de este sábado en la pista del equipo lucense.