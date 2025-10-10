Exigente visita del Costa del Sol al Rocasa

El Costa del Sol Málaga afronta la última etapa de este particular Tourmalet que el calendario le dibujaba en este inicio de octubre. Pleno de triunfos hasta la fecha para las 'panteras', que está mostrando una versión sólida y competitiva. Ahora queda un hueso duro para ponerle la guinda y salir reforzado de este tramo.

Este sábado, a las 19.30 horas peninsular, visitan al Rocasa Gran Canaria en el Antonio Moreno. Una cita con honda tradición en la época más reciente de la Liga Guerreras Iberdrola, también en Copa de la Reina y EHF European Cup. Viejos conocidos que protagonizan uno de los duelos con duende de la sexta jornada.

«Son partidos duros, pero los resultados están siendo positivos y eso afianza el trabajo del grupo. Nos queda una plaza muy dura y a ver si somos capaces de seguir la misma línea de trabajo», asegura en la previa Suso Gallardo, que elogia a las canarias: «Es un grupo que mantiene prácticamente el grupo del año pasado, lo que les hace que el trabajo de Carlos se note en la pista. Y más en su casa, es una pista muy dura y una afición que aprieta mucho, un equipo que desde atrás se hace muy fuerte. Llegamos en buena dinámica, el equipo está jugando bien y ojalá sacar los dos puntos».

Visita complicada

El conjunto dirigido por Carlos Herrera marcha en sexta posición, con tres victorias y dos derrotas, a domicilio en las pistas del Super Amara Bera Bera y el Replasa Beti-Onak (el pasado miércoles). Un grupo con marcado carácter competitivo (ya se vieron las caras en el pasado play off) y una pista donde se resiste una alegría desde el 2023. No viajan con la expedición Silvia Arderius, Laura Sánchez, Bárbara Vela y Espe López, tampoco la canterana Martina Villalva.

Un complejo desafío para el Costa del Sol Málaga, que quiere asaltar la zona más alta de la Liga Guerreras Iberdrola. En Telde está el billete.