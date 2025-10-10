Luis Carrión toma las riendas del Oviedo tras la destitución de Paunovic

El Real Oviedo ha hecho oficial esta tarde el regreso de Luis Carrión como nuevo entrenador, tras la destitución este jueves de Veljko Paunovic. El club azul anunció su incorporación con un emotivo vídeo difundido a través de sus redes sociales, en el que el técnico pronuncia unas palabras de fuerte carga emocional dirigidas al oviedismo.

Tras alcanzar un acuerdo, tal y como informó este jueves La Nueva España, el catalán llegó en tren desde Córdoba, donde residía desde que fue despedido de Las Palmas la temporada pasada. Carrión llega con la intención de abrazar la permanencia y asume el cargo con el Oviedo en la 17ª posición, fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos sumados después de 8 jornadas de Liga.

"El largo viaje, pero bien. Ilusionado y con muchas ganas, a ver ahora…", indicó el entrenador a La Nueva España a su llegada a la estación de trenes de Oviedo.

El Real Oviedo había anunciado antes la destitución de Paunovic y su cuerpo técnico, un bombazo en plena semana de parón por partidos internacionales y que llega con el equipo fuera de los puestos de descenso, con 6 puntos en su cuenta. El club agradece los servicios prestados al serbio, “por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo”, además de recordar que “quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales”.

Mensaje con arrepentimiento

Posteriormente, el Real Oviedo anunció la contratación del entrenador catalán en sus redes sociales, confirmando la noticia y trasladando un primer mensaje oficial del nuevo técnico azul, que no dudó en hacer referencia a su polémica salida del club en su etapa anterior, que enfadó a un amplio sector de la afición carbayona.

Carrión transmite ciertas disculpas por su salida del club azul para entrenar en Primera División a Las Palmas. "Mil veces me he preguntado qué hubiera pasado. En el fútbol y en la vida tomamos decisiones que pueden ser equivocadas y podemos hacer daño sin querer o sin saber, hasta un tiempo después", comienza diciendo.

Y prosigue: "La verdad es que no sabemos qué hubiera pasado si nos hubiéramos levantado de golpe, si la ilusión se hubiera convertido en decepción, no sabemos si el equipo estaría hoy en Primera División. Todo en la vida pasa por algo, y en la vida se aprende de ello. Y yo he aprendido a que el fútbol y la vida ni se viven ni se sienten así en ningún otro lugar, y si tienes la tremenda suerte de que la vida te regale una segunda oportunidad, tienes que tener muy claro el camino y la forma de recorrerlo. Lo lograsteis sin mí y yo fui muy feliz por vosotros. Ahora solo hay una manera: vuelvo con el Real Oviedo en Primera y juntos lo vamos a conseguir”.

Un mensaje lleno de guiños a la afición del Oviedo, entre la que hay división de opiniones acerca de la vuelta de Luis Carrión, que no admiten quienes no olvidan su marcha del equipo, tra un play off de ascenso perdido, para irse a entrenar a Primera en un proyecto con Las Palmas que naufragó.