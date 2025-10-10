El Real Club Mediterráneo brilla en el Europeo de remo de mar

Los Campeonatos de Europa de remo de mar, que se celebran hasta el domingo en Turquía, han repartido en su segundo día de competición las primeras medallas. Y con protagonismo del Real Club Mediterráneo en una jornada reservada a las finales de resistencia o larga distancia.

Celebradas sobre la distancia de 6 kilómetros tanto a nivel de selecciones nacionales como por clubes, los representantes de la Federación Andaluza de Remo se han hecho con un oro, una plata y dos bronces en la antesala de la competición beach sprint, programada el sábado y el domingo exclusivamente por países.

Defendiendo el pabellón de la selección española, y tras el quinto puesto del doble mixto de Salvador Díaz y Marta de las Heras (Real Club Mediterráneo), el primero se desquitaba en la prueba de solo al proclamarse subcampeón de Europa, separado por sólo ocho segundos del vencedor, el finlandés Joel Naukkarinen.

El oro llegaba para Natalia de Miguel representando al club malagueño en el cuatro con timonel femenino junto a remeros de otros clubes andaluces. Por su parte, Adolfo Ferrer conseguía un décimo puesto en Skiff Absoluto Masculino. En solo femenino, Marta de las Heras del Real Club Mediterráneo se colgaba el bronce, a 26 segundos del oro y 7 de la plata.

Modalidad de beach sprint

La competición se centrará a partir de ahora en la modalidad beach sprint, prevista el sábado y domingo por países con la participación del solo absoluto de Teresa Díaz del Real Club Mediterráneo de Málaga, con 22 inscritos en su categoría.

En beach sprint, disciplina de velocidad en la que los deportistas afrontan un campo de regatas de 500 metros partiendo a la carrera desde la orilla y regresando posteriormente a pie al punto de salida, la primera jornada está dirigida a las mangas de toma de tiempos. Tras las mismas se definirán los 16 mejores clasificados, que disputarán las eliminatorias, de dos en dos botes hasta llegar a las finales del domingo.