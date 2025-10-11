El Costa del Sol cierra en Telde una semana triunfal (21-25)

Golpe en la mesa del Costa del Sol Málaga en Telde para colocarse segundo de la Liga Guerreras Iberdrola y culminar una semana sobresaliente. Pleno de victorias para refrendar el crecimiento de estas semanas, tanto en la pista como en lo anímico. Las panteras se mostraron autoritarias en el Antonio Moreno, donde dominaron al Rocasa Gran Canaria de principio a fin. Triunfo contundente y solvente (21-25) para marcharse al parón internacional en el mejor momento de este inicio de temporada.

Primera parte

Las malagueñas salían dominando a un escenario complicado y candente. En un pestañeo abrían la tijera y avanzaban con un ligero colchón (1-3, 2-4). Ya se hacía notar bajo palos Alice Fernandes, que devolvía la confianza del banquillo con varias intervenciones de inicio. Acabaría con nueve en la primera mitad, siendo uno de los factores decisivos en ese tramo. Isa Medeiros le cogía el testigo a Joana Resende y ampliaba desde la línea de siete metros (4-8).

Había una gran puesta en escena también atrás. Lo tenía que parar Carlos Herrera en el minuto 15. Tocaba la tecla y comenzaba a aparecer Silvia Navarro, que cerraba su portería y por ahí contenían las locales. Varias intervenciones no permitía hacer el break a las malagueñas, ahora con Piñeira encontrando el camino hacia el gol. Al descanso, un corto 9-11.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios el equipo de Suso Gallardo fue un ciclón. En cuatro minutos se pasaba del 9-11 al 9-15, en una señal inequívoca de que querían acabar pronto con el choque. Resende ejercía de líder, dirigiendo y finalizando, y Fernandes se agigantaba en su área. Lo paraban las canarias, que volvían a pedir tiempo muerto antes del 50. Para entonces el marcador lucía un duro 13-20 que mostraba la superioridad de las malagueñas. Siete tantos fue la máxima, sobre la que se fue fortificó la victoria.

El Rocasa Gran Canaria no se rindió y empujó hasta el final, pero Isa Medeiros lo cerraba desde los siete metros, donde estuvo brillante. Dos puntos de mucho mérito para ponerle la guinda a dos semanas de nota altísima, sobre las que continuar construyendo. Pase a la tercera ronda de la EHF European Cup y triunfos sobre dos rivales potentes para colocarse segundas de la Liga Guerreras Iberdrola (con un partido más que el Mecalia Atlético Guardés, tercero ahora). Merecido descanso internacional para el Costa del Sol Málaga.