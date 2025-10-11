Dolorosa derrota 87-80 del CAB Estepona en Lugo

El CAB Estepona no pudo conseguir la primera victoria de la temporada, a pesar de que dio una buena imagen en Lugo, ante el Ensino, que acabó ganando 87-80.

Primer cuarto

Arrancó el partido en el Pazo dos Deportes de Lugo con ambos conjuntos buscando balones interiores en los compases iniciales, con Durán Maquinaria Ensino teniendo a Lydia Giomi como principal baluarte y el acierto como norma: se llegaba al 9-9 después de que en todos los ataques ambos conjuntos hubieran sumado. Pero ahí, dos errores ofensivos -que además permiten canastas sin oposición a las locales (13-9)- provocan el tiempo muerto de Francis Tomé cuando restaban 5’53” de jugarse del primer periodo, con la interior estadounidense sumando ocho tantos en el cuadro lucense.

En ese momento se erigió la figura de Madison Conner por parte del Ingeniería Ambiental CAB Estepona y es que la escolta pronto sumaba su décimo punto (15-14, min. 6) para acercar a las suyas en el luminoso. Llegó entonces un parcial de 8-0 en dos minutos (23-14) que dejaba claro que la falta de defensa en el cuadro de la Costa del Sol podía pasar mella si no se ajustaba. Un triple de Marta Ortega paraba la dinámica, aunque no lograban que el resultado fuera favorable para las locales (27-21) al término del primer parcial.

Segundo cuarto

El segundo periodo arrancaba con un 0-4 de salida aprovechando la ausencia de Giomi, que no tardaría en volver a pesar de sus dos personales, que devolvían las del conjunto gallego. Un nuevo 0-5 obligaba a Suso Garrido a parar el encuentro (31-30) cuando restaban 6’18” para el paso por vestuarios, pero el Ingeniería Ambiental CAB Estepona no estaba dispuesto a dejar cambiar esa dinámica.

Un triple frontal de Conner -que ya sumaba 15 puntos- daba por primera vez dos tantos de ventaja a las suyas y la dinámica positiva de las pupilas de Francis Tomé parecía una bola de nieve que no quería parar de crecer. Una bandeja de la capitana Noelia Masiá (35-42) ponía la máxima hasta el momento y obligaba al técnico local a solicitar un nuevo tiempo muerto para tratar de frenar esa dinámica en los últimos dos minutos y medio antes del descanso. Un nuevo triple, esta vez sobre la bocina de posesión, de Conner situaba el 37-47 en el luminoso del Pazo dos Deportes de Lugo. Una canasta de Maimouna Haidara a la que respondería Leia Dongue tras rebote ofensivo dejaba el 39-49 con el que los equipos se retiraron a vestuarios.

Tercer cuarto

Jessica Fequiere se echó a su equipo a la espalda y lograba reducir diferencias (47-51) en los primeros compases de tercer cuarto, anotando tanto desde más allá del arco como cerca del aro, llegando a 19 tantos (52-55) antes del ecuador de tercer periodo, cuando un 2+1 de Conner daba aire al conjunto esteponero. No terminaba de encuentro esa fluidez ofensiva el equipo de Tomé y poco a poco las locales se acercaban en el marcador (56-58, min. 28), hasta el punto de que Alicia Flórez igualaba tras pérdida y el técnico malagueño tenía que parar el partido restando 1’52” para finalizar el tercer parcial.

Todo por decidir

Se entraba en el cuarto periodo con 62-62 en el luminoso después de los peores minutos en ataque del equipo en el partido. Tres puntos de la valenciana Elba Garfella devolvían la ventaja al cuadro lucense después de muchos minutos y aunque el juego interior del conjunto esteponero se hacía fuerte en la zona, dos triples de Nugh Bosch (71-66, min. 33) permitía seguir liderando a las de Garrido. La renta se fue a los siete antes de que Meli Gretter rompiera el parcial y que Conner tuviera que retirarse tras recibir una falta que no le permitió acabar el partido. Una falta de Imani Tate que segundos más tarde también mandaría a la argentina al banquillo dolorida.

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona entraba en los cuatro minutos finales con 77-73 en el marcador tras una canasta de Dongue. Dos tiros libres de Koné obligaban al técnico del equipo gallego a parar el encuentro cuando restaban 3’46” para el final. Bosch castigaba tras una buena defensa, pero la interior maliense del CAB sumaba de larga distancia para seguir apretando el marcador, pero seis puntos seguidos tras errores en ataque de las de la Costa del Sol complicaban el lograr la primera victoria de la temporada. Giomi castigaba en dos ocasiones, sacando personales cerca de canasta, y dando siete puntos de ventaja a las suyas (87-80) con 44 segundos por jugar. Nada pudieron hacer las de la Costa del Sol, que después de tener 10 puntos de renta vieron como se escapa el partido en un tramo final marcado por las ausencias por lesión.

Ficha

Durán Maquinaria Ensino 87 (27-12-23-25): Orsili (0), Flórez (12), Tate (4), Garfella (10) y Giomi (16) -quinteto inicial-, Van Schaik (0), López (-), Bosch (10), Haidara (14) y Fequiere (21).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 80 (21-28-13-18): Gretter (10), Gea (2), Conner (26), Muhate (7) y Koné (18) -quinteto inicial-, Dongue (12), Masiá (2), Ortega (3), Garrick (0) y Aijanen (0).