Pogacar gana por quinta vez 'Il Lombardía' y completa un año de ensueño

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) firmó este sábado la enésima exhibición de su carrera y su quinta victoria consecutiva en el último monumento del año, 'Il Lombardía', una cita conocida como la 'Clásica de las hojas muertas' que dominó con un ataque a falta de 37 km y que le coloca como el máximo ganador de este recorrido, igualado con el italiano Fausto Coppi.