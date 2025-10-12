El Nueces de Ronda Atlético Torcal se choca contra sí mismo (1-2)

Dolorosa derrota por 1-2 la que encontró el Nueces de Ronda Atlético Torcal este sábado en el Pabellón Guadaljaire malagueño ante un LBTL Alcantarilla que desplegó sus armas para contrarrestar el alegre y ofensivo juego de las locales, que en ningún momento del partido pudieron manifestarse en la pista como normalmente lo hacen y acabó frustrando.

El encuentro comenzó con el Atlético Torcal tomando la iniciativa del juego, elaborando jugadas y con una presión alta en defensa. Los primeros 5 minutos fueron un monólogo del equipo malagueño, aunque con bastantes imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Lo intentó Alejandra con un disparo lejano que se marchó ligeramente desviado.

El Nueces de Ronda Atlético Torcal tenía el control, pero le costaba crear ocasiones tanto por imprecisiones propias como por la buena defensa murciana. Avisó Alcantarilla en un disparo lejano de Ana Belén, que desvió Andrea con dificultad en el minuto 14. Instantes después llegó el gol del equipo visitante por medio de Catarina, que aprovechó una pérdida de Unami en la salida del balón plantándose sola en portería para solo empujarla. 0-1 que echaba por tierra el dominio del equipo malagueño en esta primera parte.

Intentó poner una marcha más el conjunto de Víctor Quintero, que lo intentó con un duro disparo lejano de Susi. Alcantarilla jugó con más soltura y alegría aprovechando la dinámica positiva del gol y empezó a acercarse con facilidad a la meta de Andrea. El equipo murciano instauró una presión alta intensa buscando forzar un nuevo fallo de las malagueñas y tuvo sus ocasiones.

Segunda parte

El segundo tiempo no pudo comenzar peor para el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que intentó irse arriba buscando la igualada, pero en una contra pasado el primer minuto recibió el segundo. 0-2 y partido cuesta arriba para las chicas de Víctor Quintero. El gol espoleó al conjunto murciano que volvió a presionar en campo contrario buscando la sentencia y con la tranquilidad del resultado.

Fueron unos minutos de juego trabado, de trincheras, poco vistoso para el espectador, ideal para el cuadro visitante que dejaba pasar los minutos buscando el final del partido. Hasta el minuto 30 no tuvo el Nueces de Ronda Atlético Torcal su primera clara ocasión en la segunda mitad con un disparo de Barra que se marchó ligeramente a la izquierda de la portería de Teresa.

Fue la antesala del gol local, obra de Unami tras un inteligente saque de falta en el que disparó por el exterior de la barrera golpeando la pelota en el palo derecho. El 1-2 daba esperanzas al cuadro local para conseguir la igualada. La tuvo de nuevo Unami después de un durísimo disparo desde el mediocampo que se marchó por centímetros a la derecha de la meta de Teresa. Se marchó arriba el conjunto malagueño buscando la igualada.

El encuentro acabó siendo un monólogo malagueño en ataque, pero no pasaba la espesa telaraña defensiva del cuadro murciano. Así acabó el partido, con derrota del Nueces de Ronda Atlético Torcal en un partido nefasto en ataque y con un LBTL Alcantarilla que le bastó un fallo defensivo de su rival y una jugada afortunada para llevarse el partido.